От некоторых привычек стоит избавиться.

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Почки — парный орган, который является одним из важнейших в человеческом организме. Главное их задание – очищать кровь, а также почки участвуют в регуляции водно-солевого баланса, кровяного давления и производстве кровяных телец. Многие недооценивают работу этого органа. Ivona расскажет, какие привычки негативно сказываются на работе почек .

Алкоголь и курение

Алкоголь и курение вредны не только для кожи, фигуры, и на работу почек они влияют не лучшим образом. Чтобы очистить организм от токсинов почки начинают работать более интенсивно, что, конечно же, сказывается потом и на здоровье.



Привычки, которые вредят почкам pinterest.com

Недостаток сна

Все-таки нужно находить время на полноценный сон, чтобы потом не бегать по врачам. Во время сна ткани почек обновляются и если недосып – это неотъемлемая часть жизни, то процесс обновления проходит не полностью, что влияет на работу органа.

Много кофеина

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Если к недосыпу добавить еще кофе, то потом можно не удивляться проблемам со здоровьем. Из-за того что кофеин обладает мочегонными свойствами, это дополнительная нагрузка для почек.



Привычки, которые вредят почкам pinterest.com

Малоактивный образ жизни

Сидячий образ жизни вредит не только фигуре, но и работе почек. Отсутствие физической активности приводит к застою крови, что в свою очередь вредит нормальной работе почек.

Недостаток витамина B6

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Витамин В6 помогает предотвратить появление камней в почках. Стоит в рацион добавить соевые бобы, бананы, авокадо, шпинат, печень, рыбу.



Привычки, которые вредят почкам depositphotos.com

Переизбыток натрия

Не стоит злоупотреблять солью, это может стать причиной нарушения водно-солевого обмена.

Строгие диеты

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Жесткие диеты, которые активно сжигают жир, нарушают природный баланс веществ в организме и негативно влияют на почки. Они получают двойной удар, так как фильтруют кровь с нарушенным балансом и не получают полезные вещества.

Слишком много белка

Белки тоже выводятся из организма почками. И если есть слишком много белка, то это увеличиться нагрузка на почки, что может привести к развитию мочекаменной болезни.

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