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Привычки, которые вредят почкам

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От некоторых привычек стоит избавиться.
Привычки, которые вредят почкам
Привычки, которые вредят почкам
pinterest.com

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Почки — парный орган, который  является одним из важнейших в человеческом организме. Главное их задание – очищать кровь, а также почки участвуют в регуляции водно-солевого баланса, кровяного давления и производстве кровяных телец. Многие недооценивают работу этого органа. Ivona расскажет, какие привычки негативно сказываются на работе почек .

  • Алкоголь и курение

Алкоголь и курение вредны не только для кожи, фигуры, и на работу почек они влияют не лучшим образом.  Чтобы очистить организм от токсинов почки начинают работать более интенсивно, что, конечно же, сказывается  потом и на здоровье.

Привычки, которые вредят почкам
Привычки, которые вредят почкам
pinterest.com

  • Недостаток сна

Все-таки нужно находить время на полноценный сон, чтобы потом не бегать по врачам.  Во время сна ткани почек обновляются и если недосып – это неотъемлемая часть жизни, то процесс обновления проходит не полностью, что влияет на работу органа.

  • Много кофеина

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Если к недосыпу добавить еще кофе, то потом можно не удивляться проблемам со здоровьем. Из-за того что кофеин обладает мочегонными свойствами, это дополнительная нагрузка для почек.

Привычки, которые вредят почкам
Привычки, которые вредят почкам
pinterest.com

  • Малоактивный образ жизни

Сидячий образ жизни вредит не только фигуре, но и работе почек. Отсутствие физической активности приводит к застою крови, что в свою очередь вредит нормальной работе почек.

  • Недостаток витамина B6

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Витамин В6 помогает предотвратить появление камней в почках. Стоит в рацион добавить соевые бобы, бананы, авокадо, шпинат, печень, рыбу.

Привычки, которые вредят почкам
Привычки, которые вредят почкам
depositphotos.com

  • Переизбыток натрия

Не стоит злоупотреблять солью, это может стать причиной нарушения водно-солевого обмена.

  • Строгие диеты

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Жесткие диеты, которые активно сжигают жир, нарушают природный баланс веществ в организме и негативно влияют на почки. Они получают двойной удар, так как фильтруют кровь с нарушенным балансом и не получают полезные вещества.

  • Слишком много белка

Белки тоже выводятся из организма почками.  И если есть слишком много белка, то это увеличиться нагрузка на почки, что может привести к развитию мочекаменной болезни.

Ранее мы писали, что влияет на упругость груди. 

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Теги: почки, здоровье почек, привычки, вредные привычки
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Источник: ivona.bigmir.net

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