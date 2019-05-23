Организм человека, обладающего повышенной чувствительностью к глютену и пшенице, реагирует на глютен или другие компоненты пшеницы с проявлением очень неспецифических симптомов.

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Все чаще, когда речь заходит о здоровом питании, то многие упоминают глютен. Каждый третий утверждает, что у него непереносимость глютена, хоть по статистике всего 1% населения имеют проблему. Так что это такое: дань моде или устаревшие данные? Ivona расскажет, как определить непереносимость глютена

Что такое глютен:

Глютен – это сложный белок, который состоит из гиадина и глютенина. Эти элементы содержаться в большой части злаковых и хлебе.



Признаки непереносимости глютена depositphotos.com

Признаки непереносимости глютена:

Боль в желудке

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Проблемы с пищеварением – это один из наиболее распространенных признаков. После приема продуктов в составе которых есть клейковина может наблюдаться метеоризм, вздутие животы, диарею, запоры. Глютен провоцирует иммунологические реакции, в результате которых возникает повреждение клеточных структур кишечника.

Плохое состояние зубов

Нарушается всасывание в кишечнике нужных элементов и минералов, что приводит к проблемам с зубами и ротовой полостью.

Головокружение

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У многих людей, которые страдают непереносимостью глютена, могут возникать головокружение после приемов продуктов с клейковиной, а также они могут испытывать дезориентация.

Мигрень

Есть повод для беспокойства, если боль появляется в течение 30-60 минут после приема пищи.



Признаки непереносимости глютена depositphotos.com

Хроническая усталость

Если есть проблемы с пищеварением, продукты не усваиваются, мучают головные боли, то чувство усталости и слабости не избежать.

Железодефицитная анемия

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Часто о непереносимости глютена становится известно вследствие железодефицитной анемии. Самые распространенные симптомы: одышка, понеженных объм крови, бледность кожных покровов и слизистых.

Зуд и сыпь на коже

Экзема, сыпь – это признаки непереносимости глютена. Когда в кишечнике появляются проблемы при переваривании клейковины, то это отображается на коже.

Необъяснимая потеря веса

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Потеря веса может быть следствием различных причин. Очень часто она является побочным эффектом непереносимости глютена. Причину можно связать различными симптомами пищеварения в сочетании с плохим всасыванием питательных веществ кишечником.

Как определить непереносимость глютена:

Можно провести тест в домашних условиях: отказаться на месяц от продуктов с глютеном и понаблюдать за своими самочувствием. И после этого срока начать употреблять его опять и оценить, как себя чувствуете.



Признаки непереносимости глютена depositphotos.com

Чтобы точно узнать, есть ли глютеновая непереносимость стоит сдать анализ.

Один из наиболее популярных скрининговых тестов — тест на антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti-tissue transglutaminase IgG, tTG IgG). Если анализ крови положительный, нужно обратиться к гастроэнтерологу, который проведет дополнительные анализы, чтобы подтвердить диагноз.

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Врач-гастроэнтеролог назначает проведение общего и биохимического анализа крови, анализа кала, УЗИ органов брюшной полости и другие исследования, которые помогут установить правильный диагноз. Если установлена непереносимость глютена, также может потребоваться консультация врача-аллерголога, чтобы устранить аллергические проявления болезни.

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