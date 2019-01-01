Вещества, входящие в состав клубники, наделяют ее уникальными пищевыми и целебными свойствами.

Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему летом не нужно отказываться от клубники.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что клубника - одна из самых вкусных летних ягод. Фус считает, что трудно найти человека, который бы не любил клубнику - сочную и сладкую ягоду.

Чем полезная клубника:

Она источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, клетчатки и пектинов;

Она низкокалорийная;

В восьми ягодах клубники витамина С больше чем в одном апельсине;

Это профилактики сердечно-сосудистых и кишечных заболеваний.





Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику facebook.com/svetlanafus/

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