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Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику

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Вещества, входящие в состав клубники, наделяют ее уникальными пищевыми и целебными свойствами.
Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику
Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику
depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему летом не нужно отказываться от клубники.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“  отметила, что клубника -  одна из самых вкусных летних ягод. Фус считает, что  трудно найти человека, который бы не любил клубнику - сочную и сладкую ягоду.

Чем полезная клубника:

  • Она источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, клетчатки и пектинов;
  • Она низкокалорийная;
  • В восьми ягодах клубники витамина С больше чем в одном апельсине;
  • Это профилактики сердечно-сосудистых и кишечных заболеваний.


Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику
Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику
facebook.com/svetlanafus/

Ранее мы писали, как полюбить свое тело.

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Теги: советы диетолога, Светлана Фус, ягода, клубника
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Источник: facebook.com

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