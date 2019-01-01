Диетолог рассказала, почему нужно есть клубнику
Вещества, входящие в состав клубники, наделяют ее уникальными пищевыми и целебными свойствами.
Читай также: Ульяна Супрун посоветовала, как правильно есть клубнику
Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему летом не нужно отказываться от клубники.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что клубника - одна из самых вкусных летних ягод. Фус считает, что трудно найти человека, который бы не любил клубнику - сочную и сладкую ягоду.
Чем полезная клубника:
- Она источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, клетчатки и пектинов;
- Она низкокалорийная;
- В восьми ягодах клубники витамина С больше чем в одном апельсине;
- Это профилактики сердечно-сосудистых и кишечных заболеваний.
Ранее мы писали, как полюбить свое тело.
Полная версия правил