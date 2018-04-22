Как худеют знаменитости: Рейтинг сомнительных диет
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Каждый год представители Британской ассоциации диетологов(British Dietetic Association, BDA) рассматривают сотни диет и составляют список популярных, но бесполезных способов похудеть. Некоторые из них просто смешные, а другие потенциально опасные.
- Щелочная вода
Поклонники диеты: Дональд Трамп, Роберт Дауин-младший, Мадонна, Бейонсе
О чем речь: Считается, что благодаря содержащимся подщелачивающим соединениям: кальцию, диоксиду кремния, бикарбонату и магнию выводятся токсины и лучше усваиваются питательные вещества.
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Мнение британских диетологов: Диетологи уверяют, что тело самостоятельно регулирует pH, и не стоит вмешиваться в этот процесс. А печень и почки вполне справляются с задачей выводить токсины.
- Детокс-чаи и кофе для похудения
Поклонники диеты:Карди Би, Ким Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Марни Симпсон.
О чем речь: Избавиться от токсинов можно при помощи травяных сборов и напитков на основе кофе.
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Мнение британских диетологов: Волшебный напитки, который помогает похудеть – это миф. Побочным эффектом могут быть спазмы, диарея, а также проблемы с кишечником.
- Диета по группе крови
Поклонники диеты: Шерил Коул, Хейли Болдуин.
О чем речь: Автором диеты является натуропат Питер Д'Адамо. Он считал, что еда расщепляется по-разному в организме в зависимости от группы крови человека.
Например, люди с первой группой крови должны употреблять красное мясо, рыбу и некоторые овощи.
Людям со второй группой необходимо придерживаться вегетарианской диеты
Те, у кого третья группа крови должны есть больше углеводов, и немного молочных продуктов.
Людям, у которых четвертая группа крови можно есть все, но в умеренном количестве.
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Мнение диетологов: Никаких подтверждений эффективности этой диеты нет. Люди теряют вес, потому что так или иначе есть ограничения в еде. Диетологи считают, что исключения из рациона целых групп продуктов может привести к дисбалансу и дефициту витаминов в организме, что негативно скажется на здоровье.
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