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Как худеют знаменитости: Рейтинг сомнительных диет

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Узнайте, какие способы похудения выбирают звезды.
Как худеют знаменитости: Рейтинг сомнительных диет
Как худеют знаменитости: Рейтинг сомнительных диет
instagram.com/khloekardashian

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Каждый год представители Британской ассоциации диетологов(British Dietetic Association, BDA) рассматривают сотни диет и составляют список популярных, но бесполезных способов похудеть. Некоторые из них просто смешные, а другие потенциально опасные.

  • Щелочная вода

Поклонники диеты: Дональд Трамп, Роберт Дауин-младший, Мадонна, Бейонсе

О чем речь:  Считается, что благодаря содержащимся подщелачивающим соединениям: кальцию, диоксиду кремния, бикарбонату и магнию выводятся токсины и лучше усваиваются питательные вещества.  

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Мнение британских диетологов: Диетологи уверяют, что тело самостоятельно регулирует pH, и не стоит вмешиваться в этот процесс. А печень и почки вполне справляются с задачей выводить токсины.

  • Детокс-чаи и кофе для похудения

Поклонники диеты:Карди Би, Ким Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Марни Симпсон.

О чем речь: Избавиться от токсинов можно при помощи травяных сборов и напитков на основе кофе.

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Мнение британских диетологов: Волшебный напитки, который помогает похудеть – это миф. Побочным эффектом могут быть спазмы, диарея, а также проблемы с кишечником.

  • Диета по группе крови

Поклонники диеты: Шерил Коул, Хейли Болдуин.

О чем речь: Автором диеты является натуропат Питер  Д'Адамо. Он считал, что еда расщепляется по-разному в организме в зависимости от группы крови человека.

Например, люди с первой группой крови должны употреблять красное мясо, рыбу и некоторые овощи.
Людям со второй группой необходимо придерживаться вегетарианской диеты
Те, у кого третья группа крови должны есть больше углеводов, и немного молочных продуктов.
Людям, у которых четвертая группа крови можно есть все, но в умеренном количестве.

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Мнение диетологов: Никаких подтверждений эффективности этой диеты нет. Люди теряют вес, потому что так или иначе есть ограничения в еде. Диетологи считают, что исключения из рациона целых групп продуктов может привести к дисбалансу и дефициту витаминов в организме, что негативно скажется на здоровье.  
 

Ранее мы писали, какие калорийные продукты полезны.

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Теги: диеты, как худеют звезды, диета по группам крови, щелочная диеты, детокс
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Источник: Ivona.bigmir.net

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