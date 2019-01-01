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Какие болезни передаются через тестеры косметики

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Узнайте, почему тестеры в магазинах опасны для здоровья.
Какие болезни передаются через тестеры косметики
Какие болезни передаются через тестеры косметики
depositphotos.com

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Ученые  литовской клиники Veselības centrs выяснили, что тестеры косметики – это не только способ подобрать себе нужный продукт, но и риск подцепить болезнь.  

Руководитель исследования Раймон Карл отметил, что в 67%  пробников было найдено  много болезнетворных бактерий.

Было отмечено, что чаще всего в косметических магазинах можно подхватить герпес. Вариантом переноса этой инфекции могут стать губная помада или кисти для макияжа.

Какие болезни передаются через тестеры косметики
Какие болезни передаются через тестеры косметики
depositphotos.com

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Еще одним распространенным заболеванием, которое легко можно подцепить, является экзема. К такому выводу пришла группа ученых из США под руководством дерматовенеролога Элизабет Брукс. Наличие признаков экземы было обнаружено в 80%  экземпляров пробников. Также ученые нашли кишечную палочку, что может стать причиной не только заболеваний ЖКТ, но и проблем с кожей.

Какие болезни передаются через тестеры косметики
Какие болезни передаются через тестеры косметики
Pinterest

В своих исследованиях ученые обнаружили наличие стрептококки и стафилококки — бактерий, которые способствуют  развитию дерматита и других серьезных кожных заболеваний. Было отмечено, что во всех пробниках была найдена плесень.

В целях безопасности рекомендуется выполнять следующее:

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  • Помаду и блески для губ наносить на подушечки пальцев и подносить к лицу. По плотности и структуре кожа в этом месте совпадает с кожей губ.
  • Всегда нужно обращать внимание на внешний вид и запах тестеров. Если есть нарушение консистенции и странный запах – возможно, косметика уже заражена.
  • Необходимо тщательно смывать остатки пробника с кожи. 

Ранее мы писали, какой вид упражнений снижает риск заболевания диабетом. 

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Теги: косметика, тестеры, здоровье
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