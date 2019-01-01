Какие болезни передаются через тестеры косметики
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Ученые литовской клиники Veselības centrs выяснили, что тестеры косметики – это не только способ подобрать себе нужный продукт, но и риск подцепить болезнь.
Руководитель исследования Раймон Карл отметил, что в 67% пробников было найдено много болезнетворных бактерий.
Было отмечено, что чаще всего в косметических магазинах можно подхватить герпес. Вариантом переноса этой инфекции могут стать губная помада или кисти для макияжа.
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Еще одним распространенным заболеванием, которое легко можно подцепить, является экзема. К такому выводу пришла группа ученых из США под руководством дерматовенеролога Элизабет Брукс. Наличие признаков экземы было обнаружено в 80% экземпляров пробников. Также ученые нашли кишечную палочку, что может стать причиной не только заболеваний ЖКТ, но и проблем с кожей.
В своих исследованиях ученые обнаружили наличие стрептококки и стафилококки — бактерий, которые способствуют развитию дерматита и других серьезных кожных заболеваний. Было отмечено, что во всех пробниках была найдена плесень.
В целях безопасности рекомендуется выполнять следующее:
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- Помаду и блески для губ наносить на подушечки пальцев и подносить к лицу. По плотности и структуре кожа в этом месте совпадает с кожей губ.
- Всегда нужно обращать внимание на внешний вид и запах тестеров. Если есть нарушение консистенции и странный запах – возможно, косметика уже заражена.
- Необходимо тщательно смывать остатки пробника с кожи.
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