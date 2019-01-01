Узнайте, о чем могут говорить неприятные ощущения в глазах.

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Мы всегда обращаем внимание на глаза, ведь они – зеркало души. Однако, если быть более внимательными, то можно заметить и проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, какие признаки нельзя игнорировать.

Желтый оттенок

Если наблюдается желтый оттенок глаз, то это значит, что организм вырабатывает слишком много билирубина и есть проблемы с печенью. Именно это вещество дает желтоватый оттенок. Этот симптом может говорить о вероятности гепатита А.



О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза depositphotos.com

Сухие глаза

Если глаза пересыхают, и никакие капли не помогают, то организму не хватает витамина А. Также сухость глаз может указывать на редкое заболевание – синдром Шегрена. Чтобы восстановить баланс, следует в рацион добавить овощи и фрукты желто-оранжевого цвета.

Расфокусировка зрения

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Если стали замечать что не можете фокусировать зрение, и все чаще это происходит, то речь может идти о рассеянном склерозе. По статистке около 75% людей с этим недугом отмечают, что это один из первых признаков, на который следует обратить внимание.



О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза depositphotos.com

Темные круги

Чаще всего темные круги под глазами наблюдаются из-за недосыпа. Если же изменения режима не помогли справиться с этой проблемы, то есть вероятность, что это могут быть проблемы с щитовидной железой и анемия.

Постоянно слезятся глаза

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Если ощущается, что глаза все время на мокром месте, то это может быть синдром сухого глаза. Это происходит, потому что глаз теряет способность производить естественную слезу.

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