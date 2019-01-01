Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы.

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Гормональный сбой – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Из-за колебаний гормонов страдает организм, поэтому очень важно следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к врачу. Ivona расскажет, какие симптомы чаще всего указывают на гормональный дисбаланс.

Акне

Если высыпания появляются постоянно, а я специальные средства не помогают, то стоит сдать анализы. В таком случае может быть нарушен гормональный фон.



Распространенные симптомы гормонального сбоя depositphotos.com

Перепады настроения

Часто бывает, что при ПМС происходят скачки настроения. Но если это постоянное состояние, то возможно, причина в избытке гормонов щитовидной железы.

Постоянное желание есть

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Если при правильном питании чувство голода не пропадает, а особенно тянет на сладкое, соленое и жирное, то есть вероятность в дисбалансе одного из гормонов.



Распространенные симптомы гормонального сбоя depositphotos.com

Увеличение веса

Очень быстро поправились, но при этом вели активный образ жизни и правильно питались? Тогда не исключено, что уровень одного из гормонов (кортизол, инсулин) может быть повышен или понижен.

Нарушение сна

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Не получается выспаться, все время мучают кошмары, неспокойный сон или мучает бессонница. Если причина не в переутомление, то следует проверить уровень кортизола в крови, возможен, гормональный дисбаланс.



Распространенные симптомы гормонального сбоя depositphotos.com

Хроническая усталость

По этому признаку очень сложно определить гормональный дисбаланс, это лишь может быть дополнением к другим симптомам. Вероятно, причина в щитовидной железе, которая не производит нужного количества гормонов.

Отеки век

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Мало кто ассоциирует мешки под глазами с гормональным дисбалансом. Но такое может быть, если кортизол выше среднего.

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