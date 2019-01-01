Распространенные симптомы гормонального сбоя
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Гормональный сбой – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Из-за колебаний гормонов страдает организм, поэтому очень важно следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к врачу. Ivona расскажет, какие симптомы чаще всего указывают на гормональный дисбаланс.
- Акне
Если высыпания появляются постоянно, а я специальные средства не помогают, то стоит сдать анализы. В таком случае может быть нарушен гормональный фон.
- Перепады настроения
Часто бывает, что при ПМС происходят скачки настроения. Но если это постоянное состояние, то возможно, причина в избытке гормонов щитовидной железы.
- Постоянное желание есть
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Если при правильном питании чувство голода не пропадает, а особенно тянет на сладкое, соленое и жирное, то есть вероятность в дисбалансе одного из гормонов.
- Увеличение веса
Очень быстро поправились, но при этом вели активный образ жизни и правильно питались? Тогда не исключено, что уровень одного из гормонов (кортизол, инсулин) может быть повышен или понижен.
- Нарушение сна
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Не получается выспаться, все время мучают кошмары, неспокойный сон или мучает бессонница. Если причина не в переутомление, то следует проверить уровень кортизола в крови, возможен, гормональный дисбаланс.
- Хроническая усталость
По этому признаку очень сложно определить гормональный дисбаланс, это лишь может быть дополнением к другим симптомам. Вероятно, причина в щитовидной железе, которая не производит нужного количества гормонов.
- Отеки век
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Мало кто ассоциирует мешки под глазами с гормональным дисбалансом. Но такое может быть, если кортизол выше среднего.
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