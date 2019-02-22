Узнайте, на что стоить обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, какие препараты нельзя покупать.

Педиатр обратил внимание на то, что не всегда стоит верить рекламе. Он уточнил, что разрекламированное – не значит хорошее.

Первое что выдает обман – это чудодейственная история

Если ссылки делают не на исследование, а на историю о том, как определенный препарат помог Васе, Пете, Маше и ее бабушке – это подделка.

Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского depositphotos.com

Если существует история о том, что только теперь можно говорить об этом препарате

Должен насторожить тот факт, что лекарство долго скрывали из-за того, чтобы врачи не остались без работы. Очень странно скрывать препарат, который способен помочь. Ведь миссия врачей – это помогать и заботиться о здоровье человека.

Если речь идет об уникальной технологии

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Когда в рекламе начинают рассказывать об уникальной технологии, редком растении, особом звере, живущем на необитаемом острове, тайне индейцев или военном секрете – это ложь.



Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского depositphotos.com

Одна фраза “Все натуральное“

Очередной обман, в который многие верят. Это рассчитано на тех покупателей, которые в составе препаратов хотят видеть только ромашку и подорожник.

Отсутствие побочных эффектов

Если в сообщение присутствует обещание быстрого результата и никаких побочных эффектов – это еще один обман.

Комаровский рекомендует проходить мимо таких чудо-препаратов и не проводить экспериментов со здоровьем.

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