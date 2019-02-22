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Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского

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Узнайте, на что стоить обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.
Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского
Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский  на своей страничке в Instagram рассказал, какие препараты нельзя покупать.
Педиатр обратил внимание на то, что не всегда стоит верить рекламе. Он уточнил,  что разрекламированное – не значит хорошее.

  • Первое что выдает обман – это чудодейственная история

Если ссылки делают не на исследование, а на историю о том, как определенный препарат помог Васе, Пете, Маше и ее бабушке – это подделка.

Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского
Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского
depositphotos.com

  • Если существует история о том, что только теперь можно говорить об этом препарате

Должен насторожить тот факт, что лекарство долго скрывали из-за того, чтобы врачи не остались без работы. Очень странно скрывать препарат, который способен помочь. Ведь миссия врачей – это помогать и заботиться о здоровье человека.

  • Если речь идет об уникальной технологии

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Когда в рекламе начинают рассказывать об уникальной технологии, редком растении, особом звере, живущем на необитаемом острове, тайне индейцев или военном секрете – это ложь.

Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского
Как определить лекарства-подделки: Советы доктора Комаровского
depositphotos.com

  • Одна фраза “Все натуральное“

Очередной обман,  в который многие верят. Это рассчитано на тех покупателей, которые в составе препаратов хотят видеть только ромашку и подорожник. 

  • Отсутствие побочных эффектов

Если в сообщение присутствует обещание быстрого результата и никаких побочных эффектов – это еще один обман.

Комаровский рекомендует проходить мимо таких чудо-препаратов и не проводить экспериментов со здоровьем.

Ранее мы писали, как приготовить правильный бургер. 

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Теги: советы Комаровоского, доктор Комаровский, лекарства, препараты
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Источник: Ivona.bigmir.net

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