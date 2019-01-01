Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения

Комментариев: 0
Глава Минздрава советует не увлекаться тяжелыми тренировками.
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения
facebook.com/ulanasuprun

Читай также: Почему постоянно хочется что-то пожевать и как с этим бороться

Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook призвала украинцев отказаться от “марафонов похудения“. И.о министра здравоохранения Украины считает, что этот метод вреден для здоровья.
 

“Строгие диеты, ограничивающие дневное потребление калорий до 800−1000, часто запрещают жиры и углеводы и одновременно сопровождаются интенсивными тренировками. Такой режим действительно ведет к стремительному похудению. В это время человек испытывает сильный дефицит калорий и тело должно расходовать запасы жира. Такие диеты называют разрушительными“, — рассказывает Супрун.

Глава Минздрава уточнила, что “марафон похудения“ вызывает слабость и головокружение. Из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии (этот процесс называется кетогенез). То есть диета не приведет к голоданию мозга — за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории — так действуют кетоновые тела в мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными.

Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения
depositphotos.com

Потерю мышц. Нехватка углеводов и белков во время разрушительной диеты приводит к потере мышц, ведь аминокислоты мышц — это источник энергии “легче“, чем жир.

Читай также: Чем можно заменить кофе: ТОП-6 вариантов

Нехватку микроэлементов. Людям необходимы калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и многие другие микроэлементы, которые можно употребить только от полноценного разнообразного рациона, содержащего сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Нехватка микроэлементов становится ощутимой в случае длительной строгой диеты.

Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

Появление камней в желчном пузыре. Почти каждый четвертый человек, регулярно сидящий на диетах с суточным потреблением калорий 800, теряет-набирает вес и развивает впоследствии камни в желчном.

Риск набрать вес впоследствии. Вес действительно сильно “прыгает“ за счет нарушения регуляции аппетита. Пока человек на строгой диете, в теле растет уровень гормона грелина, который постоянно увеличивает чувство голода.

Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения
depositphotos.com

Читай также: Какие типы головной боли указывают на проблемы со здоровьем

Также Ульяна Супрун составила список рекомендаций, который помогут похудеть эффективно и безопасно.

Как похудеть к лету:

  • Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;
  • Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион “похудеет“ на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;
  • Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;
  • Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;
  • Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.

Ранее мы писали, какие лайфхаки помогают похудеть.

Поделись:
Теги: Ульяна Супрун, как похудеть, марафоны похудения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь