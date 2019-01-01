Глава Минздрава советует не увлекаться тяжелыми тренировками.

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Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook призвала украинцев отказаться от “марафонов похудения“. И.о министра здравоохранения Украины считает, что этот метод вреден для здоровья.



“Строгие диеты, ограничивающие дневное потребление калорий до 800−1000, часто запрещают жиры и углеводы и одновременно сопровождаются интенсивными тренировками. Такой режим действительно ведет к стремительному похудению. В это время человек испытывает сильный дефицит калорий и тело должно расходовать запасы жира. Такие диеты называют разрушительными“, — рассказывает Супрун.

Глава Минздрава уточнила, что “марафон похудения“ вызывает слабость и головокружение. Из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии (этот процесс называется кетогенез). То есть диета не приведет к голоданию мозга — за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории — так действуют кетоновые тела в мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными.



Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения depositphotos.com

Потерю мышц. Нехватка углеводов и белков во время разрушительной диеты приводит к потере мышц, ведь аминокислоты мышц — это источник энергии “легче“, чем жир.

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Нехватку микроэлементов. Людям необходимы калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и многие другие микроэлементы, которые можно употребить только от полноценного разнообразного рациона, содержащего сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Нехватка микроэлементов становится ощутимой в случае длительной строгой диеты.

Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

Появление камней в желчном пузыре. Почти каждый четвертый человек, регулярно сидящий на диетах с суточным потреблением калорий 800, теряет-набирает вес и развивает впоследствии камни в желчном.

Риск набрать вес впоследствии. Вес действительно сильно “прыгает“ за счет нарушения регуляции аппетита. Пока человек на строгой диете, в теле растет уровень гормона грелина, который постоянно увеличивает чувство голода.

Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от быстрого похудения depositphotos.com

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Также Ульяна Супрун составила список рекомендаций, который помогут похудеть эффективно и безопасно.



Как похудеть к лету:

Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;

Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион “похудеет“ на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;

Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;

Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;

Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.

Ранее мы писали, какие лайфхаки помогают похудеть.