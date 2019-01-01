Узнайте, как можно эффективно похудеть.

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Физические упражнения и правильное питание – это то, без чего не похудеть. Но еще не добиться нужного результата без силы воли. Ivona подготовила несколько оригинальных советов, которые помогут избавиться от лишнего веса.

Создать собственный стоп-сигнал

К такому способу часто прибегают француженки. Например, когда они идут в гости, то на талии повязывают ленту. Когда она начинает натягиваться – это знак, что хватит есть.

Вести дневник питания

В него необходимо записывать что и в каком количестве было съедено. В конце дня или недели нужно сесть и проанализировать записанное, а также подсчитать калории. Дневник помогает контролировать свой рацион.



ТОП-8 лайфхаков, которые помогают похудеть depositphotos.com

Есть перед зеркалом

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Многие утверждают, что такая уловка действительно помогает есть меньше. Когда смотришь на себя в зеркало и при этом ешь, то желание взять добавку пропадает.

Выбирать голубой цвет

В отличии от красного, желтого и оранжевого, голубой цвет способствует снижению аппетита. Так что, чтобы не переедать нужно стелить скатерть этого цвета или выбирать такую же посуду .

Отказаться от сладкого перекуса

Лучше всего, когда это будет какой-то фрукт, а не шоколадка или печенька. Но стоит помнить, в день максимум можно съедать 300 грамм фруктов.



ТОП-8 лайфхаков, которые помогают похудеть depositphotos.com

Яркий свет и тихая музыка

Говорят, что приглушенный звук и громкая музыка возбуждают аппетит. Поэтому, во время похудения придется отказаться от романтики, и есть при свете.

Аромат ванили

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Бытует мнение, что сладкие ароматы приглушают аппетит. Но чаще всего советует приобретать свечи с запахом ванили.

Есть медленно

Если очень спешить, то можно съесть гораздо больше, чем полагается. И, конечно же, стоит помнить, что чувство голода исчезает через 15 минут после еды.

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