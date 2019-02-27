Можно ли пользоваться микроволновкой: Отвечает Ульяна Супрун

Узнайте, на что следует обратить внимание, когда используешь микроволновую печь.

Ульяна Супрун не перестает беспокоится о здоровье украинцев. В этот раз на своей страничке в Facebook политик рассказала, что следует знать о микроволновой печи.

Читай также: Как правильно и эффективно качать пресс

Микроволновые печи делают пищу вредной, излучают радиацию и вызывают рак. И это не начало истории о восстании машин. На самом деле, вокруг этих устройств существует много мифов, с которыми до сих пор спорят ученые. Один из них — после нагревания в микроволновке пища становится менее питательной – отметила глава Минздрава

Много полезных веществ разрушаются при тепловом воздействии. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать их способ приготовления.

В одном из исследований измеряли количество разрушенного витамина С во время разного воздействия тепла: варка, приготовление на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось пароварение — разрушалась лишь десятая часть. Во время приготовления в микроволновке — примерно четверть, больше в результате варки — почти половина.

В других случаях также было подтверждено, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем просто на плите - рассказала Супрун.

Читай также: Как обнаружить венерические заболевания: 7 опасных признаков

Когда речь идет об овощах, добавление воды во время приготовления может значительно ускорить потерю питательных веществ. Например, брокколи, приготовленные в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%). В то же время это влияет и на вкусовые качества. Приготовление на пару или с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества.

В некоторых случаях приготовления не только сохраняет, но и способствует лучшему усвоению питательных веществ. К примеру, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.

Но в целом работает правило — чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.

А вот касаемо приготовления или разогрева пищи в пластиковой посуде в микроволновке — ситуация выглядит иначе. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Ученые обращают особое внимание на два компонента, которые часто наличествуют в пластике, — фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют для получения прозрачного и твердого пластика, другие — чтобы сделать пластик мягким и гибким.

Читай также: Как взбодриться, если не высыпаешься

Эти вещества связывают с нарушениями работы эндокринной системы из-за их способности влиять на уровень гормонов - эстрогена и тестостерона. Исследования последних лет показали, что BPA связано с бесплодием, ожирением, диабетом и репродуктивными проблемами. В частности, некоторые исследования указывают на то, что это вещество увеличивает риски преждевременных родов. Учитывая эти доказательства в 2012 году FDA (Управление продовольствия и медикаментов в США) запретило использование этого компонента в детских бутылочках и чашках.

Поэтому следует быть очень внимательным к посуде, особенно, если вы часто пользуетесь микроволновкой.

Вовремя готовки в микроволновой печи следует обратить внимание на следующие правила:

Лучше используйте стеклянную или керамическую посуду.

Если пользуетесь пластиком для разогрева или уже подогретой пищи - используйте предназначенную для этого пластмассовую посуду. Обычно на ней указана соответствующая маркировка.

Если такая посуда повреждена — не стоит ее использовать. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров, в которых вы можете просто даже оставлять горячую пищу.

Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.

Ранее мы писали, почему выпадают волосы.