Узнайте, какие советы следует соблюдать, чтобы добиться необходимого результата.

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Подтянутый, рельефный живот – это мечта многих женщин. Мало просто качать пресс каждый день.

Следует ознакомиться с общепринятыми правилами и рекомендациями много тренеров, чтобы добиться желаемого результата. Ivona расскажет, как эффективно накачать пресс.

Разминка

Не стоит забывать о разминке. Она помогает разогреть брюшные мышцы и является основой эффективной тренировки. Разминаться стоит всегда, тогда риск получить травму или потянуть мышцы меньше.



Как правильно и эффективно качать пресс depositphotos.com

Ставить цель

Нужно понимать, почему эти занятия делаются. Если главная цель – плоский живот, то нужно понимать, что без правильного и сбалансированного питания необходимого эффекта не добиться. Также если речь идет о плоском животе, то нужно выполнять большое количество повторений упражнений в быстром темпе. Если хочется упругий и рельефный живот, то упражнения делаются медленно. Если есть мечты о кубиках, то нужно делать упражнения с утяжелителями.

Знать меру

Не нужно перегружать мышцы ежедневными и изнурительными тренировками. Для необходимого эффекта 3-4 тренировок по 40 минут будет достаточно.



Как правильно и эффективно качать пресс depositphotos.com

Напрягать пресс

Во время тренировки на пресс мышцы живота нужно держать в напряжении всегда. Нужно стараться подъемы и скручивания делать за счет мышц пресс, не помогая другими мышцами.

Правильно дышать

Правильное дыхание – залог успеха и эффективного результата. Стоит помнить, что при прокачке пресса вдох делается при поднятии корпуса, а выдох при возвращении в исходное положение.



Как правильно и эффективно качать пресс depositphotos.com

Последовательность нагрузки

Для того чтобы добиться нужного результата, следует соблюдать следующую последовательность. Сначала качается верхний пресс, потом нижний и в конце косые мышцы.



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