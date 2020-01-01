Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как правильно и эффективно качать пресс

Комментариев: 0
Узнайте, какие советы следует соблюдать, чтобы добиться необходимого результата.
Как правильно и эффективно качать пресс
Как правильно и эффективно качать пресс
depositphotos.com

Читай также: Домашний период: Как подтянуть пресс в условиях карантина

Подтянутый, рельефный живот – это мечта многих женщин. Мало просто качать пресс каждый день.
Следует  ознакомиться с общепринятыми правилами и рекомендациями много тренеров, чтобы добиться желаемого результата. Ivona расскажет, как эффективно накачать пресс.

  • Разминка

Не стоит забывать о разминке. Она помогает разогреть брюшные мышцы и является основой эффективной тренировки. Разминаться стоит всегда, тогда риск получить травму или потянуть мышцы меньше.

Как правильно и эффективно качать пресс
Как правильно и эффективно качать пресс
depositphotos.com

  • Ставить цель

Нужно понимать, почему эти занятия делаются. Если главная цель – плоский живот, то нужно понимать, что без правильного и сбалансированного питания необходимого эффекта не добиться. Также если речь идет о плоском животе, то нужно выполнять большое количество повторений упражнений в быстром темпе. Если хочется упругий и рельефный живот, то упражнения делаются  медленно. Если есть мечты о кубиках, то нужно делать упражнения с утяжелителями.

  • Знать меру

Не нужно перегружать мышцы ежедневными и изнурительными тренировками. Для необходимого эффекта 3-4 тренировок по 40 минут будет достаточно.

Как правильно и эффективно качать пресс
Как правильно и эффективно качать пресс
depositphotos.com

  • Напрягать пресс

Во время тренировки на пресс мышцы живота нужно держать в напряжении всегда. Нужно стараться подъемы и скручивания делать за счет мышц пресс, не помогая другими мышцами.

  • Правильно дышать

Правильное дыхание – залог успеха и эффективного результата. Стоит помнить, что при прокачке пресса вдох делается при поднятии корпуса, а выдох при возвращении в исходное положение.

Как правильно и эффективно качать пресс
Как правильно и эффективно качать пресс
depositphotos.com

  • Последовательность нагрузки

Для того чтобы добиться нужного результата, следует соблюдать следующую последовательность. Сначала качается верхний пресс, потом нижний и в конце косые мышцы.

Ранее мы писали, можно ли тренироваться во время месячных. 

Поделись:
Теги: пресс, упражнения на пресс, как похудеть в животе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь