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Почему выпадают волосы: ТОП-7 причин

Комментариев: 1
Узнайте, что может быть причиной выпадения волос.
Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
depositphotos.com

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Проблема выпадения волос знакома каждой женщине. Если специальные шампуни и маски не помогают, то проблему стоит искать изнутри. Ivona расскажет, почему чаще всего выпадают волосы.

  • Не хватает железа

Одна из самых распространенных причин потери волос – это нехватка железа. Чаще всего такая проблема есть у вегетарианцев, потому что организм не получает необходимые ему витамины. Следует пересмотреть свой рацион и добавить продукты, в которых содержится железо. Признаки нехватки железа: слабость, сонливость, бледная кожа.

Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
depositphotos.com

  • Стресс

В вовремя стресса наблюдается сужение сосудов кожи головы, что приводит к выпадению волос. Если неотъемлемой частью жизни являются стрессовые ситуация и переживания, то волосы не будут успевать восстанавливаться.

  • Болезни

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Если шампуни и маски не помогают, то стоит обратиться к врачу. Часто при разных заболеваниях наблюдается потеря волос. Это могут быть проблемы с щитовидной железой, анемия, поликистоз яичников, диабет.

Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
depositphotos.com

  • Реакция на лекарства

Существует больше ста препаратов после которых наблюдается выпадение волос. В список таких лекарств входят: противозачаточные, мочегонные, антидепрессанты, стероиды. Следует внимательно читать инструкцию, и консультироваться со специалистом.

  • Постоянные эксперименты

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Покраски, завивки, фен является причиной потери волос. Необходимо по максимум исключить все эти процедуры. Также не стоит сильно затягивать хвост и носить одинаково пробор.

Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
depositphotos.com

  • Диетические добавки

Если принимаются добавки ,в которых есть селен и тяжелые металлы, то стоит их исключить из своего рациона.

  •  Нарушение кровоснабжения

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Такая проблема наблюдается у тех, кто часто употребляет кофе. Это напиток очень влияет на сосуды. Если в качестве добавки используется коньяк или ликер, то негативное воздействие увеличивается.

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Теги: выпадение волос, здоровье, нехватка витаминов
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
FPN    22.02.2019, 16:59
Оценка:  0
FPN
УМНЫЙ ВОЛОС ПОКИДАЕТ ГЛУПОГО ХОЗЯИНА!!!!!!
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