Почему выпадают волосы: ТОП-7 причин

Узнайте, что может быть причиной выпадения волос.

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Проблема выпадения волос знакома каждой женщине. Если специальные шампуни и маски не помогают, то проблему стоит искать изнутри. Ivona расскажет, почему чаще всего выпадают волосы.

Не хватает железа

Одна из самых распространенных причин потери волос – это нехватка железа. Чаще всего такая проблема есть у вегетарианцев, потому что организм не получает необходимые ему витамины. Следует пересмотреть свой рацион и добавить продукты, в которых содержится железо. Признаки нехватки железа: слабость, сонливость, бледная кожа.



Почему выпадают волосы depositphotos.com

Стресс

В вовремя стресса наблюдается сужение сосудов кожи головы, что приводит к выпадению волос. Если неотъемлемой частью жизни являются стрессовые ситуация и переживания, то волосы не будут успевать восстанавливаться.

Болезни

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Если шампуни и маски не помогают, то стоит обратиться к врачу. Часто при разных заболеваниях наблюдается потеря волос. Это могут быть проблемы с щитовидной железой, анемия, поликистоз яичников, диабет.



Почему выпадают волосы depositphotos.com

Реакция на лекарства

Существует больше ста препаратов после которых наблюдается выпадение волос. В список таких лекарств входят: противозачаточные, мочегонные, антидепрессанты, стероиды. Следует внимательно читать инструкцию, и консультироваться со специалистом.

Постоянные эксперименты

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Покраски, завивки, фен является причиной потери волос. Необходимо по максимум исключить все эти процедуры. Также не стоит сильно затягивать хвост и носить одинаково пробор.



Почему выпадают волосы depositphotos.com

Диетические добавки

Если принимаются добавки ,в которых есть селен и тяжелые металлы, то стоит их исключить из своего рациона.

Нарушение кровоснабжения

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Такая проблема наблюдается у тех, кто часто употребляет кофе. Это напиток очень влияет на сосуды. Если в качестве добавки используется коньяк или ликер, то негативное воздействие увеличивается.

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