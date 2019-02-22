Почему выпадают волосы: ТОП-7 причин
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Проблема выпадения волос знакома каждой женщине. Если специальные шампуни и маски не помогают, то проблему стоит искать изнутри. Ivona расскажет, почему чаще всего выпадают волосы.
- Не хватает железа
Одна из самых распространенных причин потери волос – это нехватка железа. Чаще всего такая проблема есть у вегетарианцев, потому что организм не получает необходимые ему витамины. Следует пересмотреть свой рацион и добавить продукты, в которых содержится железо. Признаки нехватки железа: слабость, сонливость, бледная кожа.
- Стресс
В вовремя стресса наблюдается сужение сосудов кожи головы, что приводит к выпадению волос. Если неотъемлемой частью жизни являются стрессовые ситуация и переживания, то волосы не будут успевать восстанавливаться.
- Болезни
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Если шампуни и маски не помогают, то стоит обратиться к врачу. Часто при разных заболеваниях наблюдается потеря волос. Это могут быть проблемы с щитовидной железой, анемия, поликистоз яичников, диабет.
- Реакция на лекарства
Существует больше ста препаратов после которых наблюдается выпадение волос. В список таких лекарств входят: противозачаточные, мочегонные, антидепрессанты, стероиды. Следует внимательно читать инструкцию, и консультироваться со специалистом.
- Постоянные эксперименты
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Покраски, завивки, фен является причиной потери волос. Необходимо по максимум исключить все эти процедуры. Также не стоит сильно затягивать хвост и носить одинаково пробор.
- Диетические добавки
Если принимаются добавки ,в которых есть селен и тяжелые металлы, то стоит их исключить из своего рациона.
- Нарушение кровоснабжения
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Такая проблема наблюдается у тех, кто часто употребляет кофе. Это напиток очень влияет на сосуды. Если в качестве добавки используется коньяк или ликер, то негативное воздействие увеличивается.
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