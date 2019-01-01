ТОП - 5 советов, как сохранить зрение

Узнайте простые рекомендации, которые помогут сохранить зрение.

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Около 80% информации, которую мы получаем каждый день, поступает через глаза. Поэтому очень важно заботиться о здоровье своих глаз. Существуют определенные привычки,которые помогают улучшить зрение. Нужно их лишь выработать.

Защищать свои глаза

Если летом часто находитесь на солнце, то рекомендуется использовать линзы, которые имеют защиту от ультрафиолетовых лучей. Тем самым можно предотвратить развитие катаракты.

Бросить курить

Токсины, обнаруженные в табачном дыме, вызывают повреждение зрительного нерва и дегенерацию желтого пятна.

Делать перерывы во время работы за компьютером

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Работа за компьютером - одна из основных причин усталости глаз, головной боли, и помутнения зрения в конце дня. Лучше всего использовать очки с защитными линзами при работе с компьютером, а также делать перерывы каждые 20 минут.

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Никогда не спать в линзах

Линзы рекомендуется сниматься перед сном, чтобы глазные яблоки отдыхали и насыщались кислородом.

Есть витамины

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Необходимо включить в свой рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е, овощи и белую рыбу. Это может предотвратить заболевания глаз и улучшить зрение.



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