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ТОП - 5 советов, как сохранить зрение

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Узнайте простые рекомендации, которые помогут сохранить зрение.
ТОП - 5 советов, как сохранить зрение
ТОП - 5 советов, как сохранить зрение
pinterest.com

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Около 80% информации, которую мы получаем каждый день, поступает через глаза. Поэтому очень важно заботиться о здоровье своих глаз. Существуют определенные привычки,которые помогают улучшить зрение. Нужно их лишь выработать.

  • Защищать свои глаза

Если летом часто находитесь на солнце, то рекомендуется  использовать линзы, которые имеют защиту от ультрафиолетовых лучей. Тем самым можно предотвратить развитие катаракты.

  •  Бросить курить

Токсины, обнаруженные в табачном дыме, вызывают повреждение зрительного нерва и дегенерацию желтого пятна.

  • Делать перерывы во время работы за компьютером

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Работа за компьютером - одна из основных причин усталости глаз, головной боли, и помутнения зрения в конце дня. Лучше всего использовать очки с защитными линзами при работе с компьютером, а также делать перерывы каждые 20 минут.

ТОП - 5 советов, как сохранить зрение
ТОП - 5 советов, как сохранить зрение
pinterest.com

  • Никогда не спать в линзах

Линзы рекомендуется сниматься перед сном, чтобы глазные яблоки отдыхали и насыщались кислородом.

  • Есть витамины

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Необходимо включить в свой рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е, овощи и белую рыбу. Это может предотвратить заболевания глаз и улучшить зрение.

Ранее мы писали, какие продукты можно есть на голодный желудок. 

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Теги: зрение, как сохранить зрение, здоровье глаз
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