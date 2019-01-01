ТОП - 5 советов, как сохранить зрение
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Около 80% информации, которую мы получаем каждый день, поступает через глаза. Поэтому очень важно заботиться о здоровье своих глаз. Существуют определенные привычки,которые помогают улучшить зрение. Нужно их лишь выработать.
- Защищать свои глаза
Если летом часто находитесь на солнце, то рекомендуется использовать линзы, которые имеют защиту от ультрафиолетовых лучей. Тем самым можно предотвратить развитие катаракты.
- Бросить курить
Токсины, обнаруженные в табачном дыме, вызывают повреждение зрительного нерва и дегенерацию желтого пятна.
- Делать перерывы во время работы за компьютером
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Работа за компьютером - одна из основных причин усталости глаз, головной боли, и помутнения зрения в конце дня. Лучше всего использовать очки с защитными линзами при работе с компьютером, а также делать перерывы каждые 20 минут.
- Никогда не спать в линзах
Линзы рекомендуется сниматься перед сном, чтобы глазные яблоки отдыхали и насыщались кислородом.
- Есть витамины
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Необходимо включить в свой рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е, овощи и белую рыбу. Это может предотвратить заболевания глаз и улучшить зрение.
Ранее мы писали, какие продукты можно есть на голодный желудок.
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