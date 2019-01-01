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Мигрень: причины и лечение

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Узнайте, какие факторы влияют на появление мигрени.
Мигрень: причины и лечение
Мигрень: причины и лечение
depositphotos.com

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Мигрень - это заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте. Оно передается генетически и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. До сих пор не выяснено определяющих причин возникновения этого расстройства. Но есть факторы, которые влияют на возникновение мигрени. 

  • Наследственность 

Мигрень является наследственным заболеванием.  Было исследовано, что некоторые специфические формы этого недуга передаются через хромосому 9. 

  • Стресс и беспокойство

Чрезмерная ответственность, суета повседневной жизни и различные проблемы могут вызвать серьезную мигрень. Поэтому желательно время от времени расслабляться и отвлекаться от проблем.

  • Гормоны

У некоторых женщин мигрень может возникать во время менструации и в процессе овуляции

Мигрени: причины и лечение
Мигрени: причины и лечение
pinterest

  • Плохое питание

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Алкоголь, шоколад, продукты с глутаматом натрия, орехи могут стать причиной сильной головной боли. 

  • Недостаток сна

Усталость также может стать причиной плохого самочувствия.

  • Факторы окружающей среды

Резкое изменение температуры, яркий свет, сильный запах или большая высота обычно являются еще одной причиной мигрени.

Мигрень: причины и лечение
Мигрень: причины и лечение
pinterest

Способ лечения:

Во время приступов  мигрени  наиболее часто используются следующие препараты.

  • Анальгетики

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Нестероидные противовоспалительные средства: такие как ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, напроксен, пикетопрофен. Но стоить помнить, что эти препараты могут вызвать язву.

  • Триптаны

Суматриптан, золмитриптан, ризатриптан. Они широко используются и очень безопасны, хотя люди с анамнезом или гипертонией не могут их принимать.

Мигрень: причины и лечение
Мигрень: причины и лечение
pinterest

Лечение мигрени можно разделить на три стадии:

  • Лечение кризиса

Проводится на первой стадии мигрени, когда боль все еще терпима для пациента. Важно  избавиться от любых раздражающих факторов, таких как свет или шум. 

  • Лечение сопутствующих симптомов

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Если есть тошнота, рвота или некоторые заболевания пищеварительной системы, необходимо предварительно лечить назначенными препаратами.

  • Профилактическое лечение

Если пациент очень часто страдает от приступов мигрени, то следует обратиться к врачу. Будет назначен курс лечения, который будет состоять из следующих лекарств: бета-блокаторы, аспирин, антидепрессанты, противосудорожные препараты.

Ранее мы писали, какие заболевания вызывают усталость. 

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Теги: здоровье, головная боль, мигрень
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