Узнайте, какие факторы влияют на появление мигрени.

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Мигрень - это заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте. Оно передается генетически и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. До сих пор не выяснено определяющих причин возникновения этого расстройства. Но есть факторы, которые влияют на возникновение мигрени.

Наследственность

Мигрень является наследственным заболеванием. Было исследовано, что некоторые специфические формы этого недуга передаются через хромосому 9.

Стресс и беспокойство

Чрезмерная ответственность, суета повседневной жизни и различные проблемы могут вызвать серьезную мигрень. Поэтому желательно время от времени расслабляться и отвлекаться от проблем.

Гормоны

У некоторых женщин мигрень может возникать во время менструации и в процессе овуляции

Мигрени: причины и лечение pinterest

Плохое питание

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Алкоголь, шоколад, продукты с глутаматом натрия, орехи могут стать причиной сильной головной боли.

Недостаток сна

Усталость также может стать причиной плохого самочувствия.

Факторы окружающей среды

Резкое изменение температуры, яркий свет, сильный запах или большая высота обычно являются еще одной причиной мигрени.



Мигрень: причины и лечение pinterest

Способ лечения:

Во время приступов мигрени наиболее часто используются следующие препараты.

Анальгетики

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Нестероидные противовоспалительные средства: такие как ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, напроксен, пикетопрофен. Но стоить помнить, что эти препараты могут вызвать язву.

Триптаны

Суматриптан, золмитриптан, ризатриптан. Они широко используются и очень безопасны, хотя люди с анамнезом или гипертонией не могут их принимать.

Мигрень: причины и лечение pinterest

Лечение кризиса

Проводится на первой стадии мигрени, когда боль все еще терпима для пациента. Важно избавиться от любых раздражающих факторов, таких как свет или шум.

Лечение сопутствующих симптомов

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Если есть тошнота, рвота или некоторые заболевания пищеварительной системы, необходимо предварительно лечить назначенными препаратами.

Профилактическое лечение

Если пациент очень часто страдает от приступов мигрени, то следует обратиться к врачу. Будет назначен курс лечения, который будет состоять из следующих лекарств: бета-блокаторы, аспирин, антидепрессанты, противосудорожные препараты.



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