Мигрень: причины и лечение
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Мигрень - это заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте. Оно передается генетически и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. До сих пор не выяснено определяющих причин возникновения этого расстройства. Но есть факторы, которые влияют на возникновение мигрени.
- Наследственность
Мигрень является наследственным заболеванием. Было исследовано, что некоторые специфические формы этого недуга передаются через хромосому 9.
- Стресс и беспокойство
Чрезмерная ответственность, суета повседневной жизни и различные проблемы могут вызвать серьезную мигрень. Поэтому желательно время от времени расслабляться и отвлекаться от проблем.
- Гормоны
У некоторых женщин мигрень может возникать во время менструации и в процессе овуляции
- Плохое питание
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Алкоголь, шоколад, продукты с глутаматом натрия, орехи могут стать причиной сильной головной боли.
- Недостаток сна
Усталость также может стать причиной плохого самочувствия.
- Факторы окружающей среды
Резкое изменение температуры, яркий свет, сильный запах или большая высота обычно являются еще одной причиной мигрени.
Способ лечения:
Во время приступов мигрени наиболее часто используются следующие препараты.
- Анальгетики
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Нестероидные противовоспалительные средства: такие как ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, напроксен, пикетопрофен. Но стоить помнить, что эти препараты могут вызвать язву.
- Триптаны
Суматриптан, золмитриптан, ризатриптан. Они широко используются и очень безопасны, хотя люди с анамнезом или гипертонией не могут их принимать.
Лечение мигрени можно разделить на три стадии:
- Лечение кризиса
Проводится на первой стадии мигрени, когда боль все еще терпима для пациента. Важно избавиться от любых раздражающих факторов, таких как свет или шум.
- Лечение сопутствующих симптомов
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Если есть тошнота, рвота или некоторые заболевания пищеварительной системы, необходимо предварительно лечить назначенными препаратами.
- Профилактическое лечение
Если пациент очень часто страдает от приступов мигрени, то следует обратиться к врачу. Будет назначен курс лечения, который будет состоять из следующих лекарств: бета-блокаторы, аспирин, антидепрессанты, противосудорожные препараты.
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