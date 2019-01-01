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ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств

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Узнайте, как можно бороться с головной болью и не пить обезболивающие.
ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств
ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств
depositphotos.com

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Причин головной боли может быть много: мигрень, защемление в позвоночнике, повышенное или пониженное артериальное давление, зажимы в шейном отделе. Очень часто с этой проблемой сталкиваются те, у кого сидячая работа. Среди офисных работников распространены частые головные боли. Чаще всего это связано из-за проблем с позвоночником, а точнее шейным отделом. Ivona расскажет, какие простые упражнения помогут снять приступы боли без лекарств.

  • Упражнение необходимо выполнять, как только начинаете чувствовать боль.

Нужно сесть на стул и расслабиться. Голову отвести назад, смотреть необходимо перед собой, а не вверх. Побыть в таком положении несколько минут, потом вернуться в исходное положение и расслабиться. Чтобы было проще выполнять упражнение, можно руки положить на подбородок и подталкивать голову.

ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств
ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств
depositphotos.com

  • ​Это упражнение эффективно при болях в верхней части головы, которая отдаются в глаза.

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Сесть на стул, расслабиться и немного вытянуть шею вперед.  Наклонить голову и постараться дотянуться подбородком до грудки, затем вернуться в исходное положение. Повторять это упражнение 2-3 раза в день.

  • Если головные боли чаще всего мучают в затылочной части, то подойдет следующее упражнение.

Сесть, голову держать прямо или можно наклонить немного вперед. Между черепом и первым позвонком средним пальцем нащупать болевую точку. Давить на нее около двух минут. Повторять 3-6 раз.  

  • Еще одно упражнение, если голова болит в затылочной части.

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Двумя большими пальцами нащупать болевые точки между черепом и первым позвонком. Обоими пальцами начать делать легкий массаж: 15 круговых движений по часовой стрелке.

ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств
ТОП-6 способов избавиться от головной боли без лекарств
depositphotos.com

  • Если причина головной боли – повышенное артериальное давление, то поможет следующие упражнение.  

Лежа или сидя закрыть глаза, надавить кулаками на веки и дышать диафрагмой.

  • Если голова болит из-за расширения сосудов, необходимо сделать следующее.

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Положить пальцы рук к той области на висках, где лучше всего ощущается пульс. Когда почувствуется  сильная пульсация, то нужно сильно сдавить виски и задержаться на пару секунд. Упражнение делать 5-7 минут.

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Теги: головные боли, болит голова, как избавиться от головной боли
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