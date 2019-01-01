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ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться

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Узнайте, какие препараты могут быть причиной лишнего веса.
ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться
ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться
depositphotos.com

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На вес тела влияет много факторов. Это и рацион, физические нагрузки и гены.  И кажется, вроде бы соблюдаешь все, а не получается избавиться от лишнего веса. Возможно, причина  скрывается в некоторых  медицинских препаратах, которые также влияют на килограммы. Ivona расскажет, у каких лекарств лишний вес – побочный эффект.

  • Кортикостероиды

Эти лекарства, как правило, используются при ревматизме, астме и других воспалительных процессах. Все производные кортизона  замедляют метаболизм, создавая больше жировых отложений. Это касается  препаратов бетаметазон, дексаметазон, гидрокортизон, преднизон и др.

ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться
ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться
depositphotos.com

  • Антигистаминные препараты

Они являются лекарствами от аллергии. Побочный эффект заключается в том, что они задерживают жидкость, и это является причиной набора веса и отечности.
Антигистаминные препараты первого поколения являются наиболее агрессивными и увеличивают вес; например, гидроксизин гидрохлорид, карбиноксамин, клемастин, пириламин.

  • Транквилизаторы

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Некоторые антидепрессанты влияют на нервную систему, что может замедлить обмен веществ. Важно, чтобы врач назначил правильно лечение, а также стоит проконсультироваться насчет питания. В таких случаях прописывается сбалансированная диета.

ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться
ТОП-5 препаратов, от которых можно поправиться
depositphotos.com

  • Гипотензивные средства

Эти препараты помогают контролировать артериальное давление, но усиливают чувство усталости. Снижение физической активности приводит к увеличению веса.

  •  Комбинированные оральные контрацептивы

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Влияние противозачаточных  на организм зависит от содержания эстрогенов. Чем больше, тем сильнее выражен побочный эффект. Эстроген способствует задержке жидкости.

Ранее мы писали, как перестать есть много сладкого. 

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Теги: препараты, лекарства, лишний вес, причины лишнего веса
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