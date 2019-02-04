Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
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С такой проблемой, как заеда каждый год сталкивается около 2 миллионов человек. Заеда характеризуется воспалениями в уголках губ. Эти пятна не только вызывают смущение, но вызывают боль и даже трудно улыбаться. Ivona расскажет, как можно побыстрее избавиться от заед.
Ангулярный стоматит еще в народе известен как заеда. Это воспаление, которое проявляется в уголках рта.
- Причины
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Самой распространенной причиной заед являются микробы: стептококковая и грибковая инфекции. Именно эти бактерии вызывают заболевания и поражают верхние слои кожи.
Также ангулярный стоматит может возникнуть из-за
- Некачественно вымытой посуды;
- Употребление немытых овощей и фруктов;
- Привычка облизывать губы, из-за чего слюна скапливается в уголках рта;
- Выдавливание прыщей в зоне рта.
Заеда, при болезнях
- Разные виды анемии;
- Проблемы с печенью;
- Сахарный диабет;
- Дефицит витаминов А и В;
- Наличие высокой температуры длительное время.
- Как лечить заеды
Чайное дерево
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Для этого понадобится 2-3 капли масла чайного дерева и 2 чайные ложки кокосового масла. Добавить две-три капли масла чайного дерева в две чайные ложки кокосового масла и хорошо перемешать. Мазать полученной смесью уголки рта каждые три часа.
- Почему это работает
Масло чайного дерева обладает противогрибковыми свойствами, которые могут помочь устранить рост грибков. Его противовоспалительные свойства снимают воспаление и обезболивают.
Лавандовое масло
Необходимо 2-3 капли лавандового масла, 2 чайные ложки кокосового масла. Смешать лавандовое масло с кокосовым. Применять смесь по всей пораженной зоне каждые 4 часа.
- Почему это работает
Это эфирное масло обладает противовоспалительными и обезболивающим свойствами и помогает уменьшить зуд.
Сода
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Необходима 1 столовая ложка пищевой соды, которую нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Нанести полученную консистенцию на пораженные участки, оставить на 5 минут и смыть. Протереть рот чистым полотенцем и нанести увлажняющий крем. Повторять это каждые 3-4 часа.
- Почему это работает
Пищевая сода обладает природными антисептическими свойствами, которые могут помочь в устранении грибковых и бактериальных инфекций.
Чеснок
Понадобится 2 зубчика чеснока, которые нужно раздавить. Полученную чесночную пасту нанести на место воспаления и оставить на 5-10 минут. Повторять это действие каждые 4 часа.
- Почему это работает
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В чесноке содержится полезное химическое соединение под названием аллицин, которое является отличным противогрибковым средством. Он отлично подходит для лечения ангулярного стоматита, а также помогает избавиться от зуда.
Мед
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Нужна 1 чайная ложка меда, которую необходимо нанести на пораженные участки и оставить на 5-30 минут. Повторять каждые 4 часа.
- Почему это работает
Мед является отличным средством от заед благодаря своим противогрибковым и антисептическим свойствам.
Вазелин
Немного вазелина нанести на пораженную кожу.
- Почему это работает
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Мощные смягчающие свойства вазелина в увлажнении воспаленного участка. Также это способствует скорому заживлению заед.
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