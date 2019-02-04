Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы

Комментариев: 1
Узнайте, как можно избавиться от заед быстро.
Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
depositphotos.com

Читай также: С чего начинается путь к стройному телу: Ответ диетолога

С такой проблемой, как заеда каждый год сталкивается около 2 миллионов человек. Заеда характеризуется воспалениями в уголках губ. Эти пятна не только вызывают смущение, но вызывают боль и даже трудно улыбаться. Ivona расскажет, как можно побыстрее избавиться от заед.

Ангулярный стоматит еще в народе известен как заеда. Это воспаление, которое проявляется в уголках рта. 

Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
pinterest.com

  • Причины

Читай также: ТОП-7 продуктов, которые можно есть на ночь

Самой распространенной причиной заед являются микробы: стептококковая и грибковая инфекции. Именно эти бактерии вызывают заболевания и поражают верхние слои кожи.
Также ангулярный стоматит может возникнуть из-за

  • Некачественно вымытой посуды;
  • Употребление немытых овощей и фруктов;
  • Привычка облизывать губы, из-за чего слюна скапливается в уголках рта;
  • Выдавливание прыщей в зоне рта.

Заеда, при болезнях

  • Разные виды анемии;
  • Проблемы с печенью;
  • Сахарный диабет;
  • Дефицит витаминов А и В;
  • Наличие высокой температуры длительное время.
  • Как лечить заеды

Чайное дерево

Читай также: ТОП - 5 советов, как сохранить зрение

Для этого понадобится 2-3 капли масла чайного дерева и 2 чайные ложки кокосового масла. Добавить две-три капли масла чайного дерева в две чайные ложки кокосового масла и хорошо перемешать. Мазать полученной смесью уголки рта каждые три часа.

  • Почему это работает

Масло чайного дерева обладает противогрибковыми свойствами, которые могут помочь устранить рост грибков. Его противовоспалительные свойства снимают воспаление и обезболивают.

Лавандовое масло

Необходимо 2-3 капли лавандового масла, 2 чайные ложки кокосового масла. Смешать лавандовое масло с кокосовым. Применять смесь по всей пораженной зоне каждые 4 часа.

  • Почему это работает

Это эфирное масло обладает противовоспалительными и обезболивающим свойствами и помогает уменьшить зуд. 

Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
pinterest.com

Сода

Читай также: Почему кофе полезен для здоровья

Необходима 1 столовая ложка пищевой соды, которую нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Нанести полученную консистенцию на пораженные участки, оставить на 5 минут и смыть. Протереть рот чистым полотенцем и нанести увлажняющий крем. Повторять это каждые 3-4 часа. 

  • Почему это работает

Пищевая сода обладает природными антисептическими свойствами, которые могут помочь в устранении грибковых и бактериальных инфекций.

Чеснок

Понадобится 2 зубчика чеснока, которые нужно раздавить. Полученную чесночную пасту нанести на место воспаления и оставить на 5-10 минут. Повторять это действие каждые 4 часа. 

  • Почему это работает

Читай также: Как убрать морщины в домашних условиях

В чесноке содержится  полезное химическое соединение под названием аллицин, которое является отличным противогрибковым средством.  Он отлично подходит для лечения ангулярного стоматита, а также помогает избавиться от зуда.

Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы
pinterest.com

Мед

Читай также: Какие болезни передаются через тестеры косметики

Нужна 1 чайная ложка меда, которую необходимо нанести на пораженные участки и оставить на 5-30 минут. Повторять каждые 4 часа.

  • Почему это работает

Мед является отличным средством от заед благодаря своим противогрибковым и антисептическим свойствам.

Вазелин
Немного вазелина нанести на пораженную кожу. 

  • Почему это работает

Читай также: Почему некоторые женщины стареют быстрее – ученые

Мощные смягчающие свойства вазелина в увлажнении воспаленного участка. Также это способствует скорому заживлению заед. 

Ранее мы писали, какие продукты можно есть при отравлении. 

Поделись:
Теги: заеды, как лечить заеды, народные методы, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
    04.02.2019, 12:26
Оценка:  0
Google зараз платить 23859-32746 доларів на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я дуже щасливий, тому що я повинен зAробити багато грошей у себе вдома і отримав $ 7642 на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував. кожен може зробити цю роботу і робить більше доходу в Інтернеті в частину часу просто слідувати сайту ..
>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь