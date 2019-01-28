Почему некоторые женщины стареют быстрее – ученые

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что является причиной преждевременного старения.

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Причина очень проста, все заложено в ДНК человека. Чтобы прийти к таким выводам, ученые сравнивали показатели здоровья и данные ДНК молодых девушек и взрослых женщин.



Секрет преждевременного старения скрывается в части ДНК, которая называется теломером. Сокращение теломера влияет на старение. Было доказано, что у девушек склонных к стрессам и истерикам, теломеры короче. Именно это влияло на то, что они начинали выглядеть старше, чем ровесницы.

Как уточняют ученые, теломеры сокращаются в любом случае, но это происходит быстрее, при наличии депрессий и стрессов.

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Но если научиться справляться с приступами гнева и смотреть на вещи более позитивно, то удастся сохранить свою молодость чуть подольше.



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