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Почему некоторые женщины стареют быстрее – ученые

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Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что является причиной преждевременного старения.
Почему некоторые женщины стареют раньше – ученые
Почему некоторые женщины стареют раньше – ученые
depositphotos.com

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Причина очень проста, все заложено в ДНК человека. Чтобы прийти к таким выводам, ученые сравнивали показатели здоровья и данные ДНК молодых девушек и взрослых женщин.

Секрет преждевременного старения скрывается в части ДНК, которая называется теломером. Сокращение теломера влияет на старение. Было доказано, что у девушек склонных к стрессам и истерикам, теломеры короче. Именно это влияло на то, что они начинали выглядеть старше, чем ровесницы.

Как уточняют ученые, теломеры сокращаются в любом случае, но это происходит быстрее, при наличии депрессий и стрессов.

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Но если научиться справляться с приступами гнева и смотреть на вещи более позитивно, то удастся сохранить свою молодость чуть подольше.

Ранее мы писали, при каких заболеваниях рекомендуется диета №5.

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Теги: преждевременное старение, теломеры, стресс, ученые. молодость.
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navigator2    28.01.2019, 13:38
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navigator2
тому що ведуть "безпорядний" спосіб житття
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