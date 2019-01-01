Узнайте, что влияет на действие противозачаточных и почему нужно соблюдать инструкцию.

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Каждый третий случай незапланированной беременности происходит, даже если пользуются контрацепцией. Конечно, это можно объяснить, что нет способа, который даст стопроцентную гарантию. Но очень часто причина состоит в том, что не соблюдались рекомендации. Ivona расскажет, почему противозачаточное средтство может не действовать.

Несовместимость лекарств

Некоторые антибиотики и препараты могут снизить эффективность противозачаточных таблеток. Поэтому во время приема лекарств следует использовать презервативы. Среди таких препаратов рифампицин, фенобарбитал, фенитоин и примидон.



Почему противозачаточные не действуют: 4 причины pinterest.com

Рвота или диарея

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Наличие этих симптомов в течение 4 часов после приема противозачаточного средства может означать, что оно не успело абсорбироваться организмом, и полностью утратило свой эффект.



Поэтому, если случилась рвота или диарея, рекомендуется принять следующую таблетку, чтобы обеспечить суточную дозу, необходимую для защиты от нежелательной беременности. В случае хронической диареи следует выбрать другой метод контрацепции.

Забыли принять противозачаточные таблетки

Эффективность может снизиться, если вовремя забыть выпить таблетку. То же самое происходит, если не принимать их регулярно. Следует строго следовать инструкции, чтобы избежать незапланированной беременности.



Почему противозачаточные не действуют: 4 причины pinterest.com

Мочегонные чаи

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Прием мочегонного чая, сразу после приема таблетки, может снизить ее эффективность. Организму может не хватить времени, чтобы противозачаточная усвоилась. Если не удается такой чай исключить из рациона, стоит выбрать другой метод контрацепции.

Важно помнить, что нельзя заниматься самолечением, всегда нужно консультироваться с доктором.

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