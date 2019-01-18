Можно ли пить молоко взрослым - ученые

Стало известно, полезное ли молоко для организма взрослого человека.

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Ученые опровергли, что молоко вредно для взрослых. Результаты проведенных исследований показали, что в напитке содержаться витамины и микроэлемнты, которые положительно влияют на организм независимо от возраста.

Так стало известно, витамин С укрепляет иммунитет, а наличие витаминов группы В служат для профилактики заболеваний нервной системы и кровоснабжения. Витамин D хорошо влияет на кожу и волосы. Наличие кальция помогает избежать преждевременного старения костных тканей и зубов, а белок насыщает организм полезными протеинами.

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