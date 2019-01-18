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Можно ли пить молоко взрослым - ученые

Комментариев: 2
Стало известно, полезное ли молоко для организма взрослого человека.
Можно ли пить молоко взрослым
Можно ли пить молоко взрослым
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Ученые опровергли, что молоко вредно для взрослых. Результаты проведенных исследований показали, что  в напитке содержаться витамины и микроэлемнты, которые положительно влияют на организм независимо от возраста.

Так стало известно, витамин С укрепляет иммунитет, а наличие витаминов группы В служат для профилактики заболеваний нервной системы и кровоснабжения.  Витамин D хорошо влияет на кожу и волосы. Наличие кальция помогает избежать преждевременного старения костных тканей и зубов, а белок насыщает организм полезными протеинами.

Ранее мы писали, какие заболевания вызывают усталость. 

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Теги: молоко, ученые, взрослые
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Комментариев (2)
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Осталось 600 символов
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    18.01.2019, 11:37
Оценка:  0
Я заробляю 86 доларів на Rодину, працюючи вдома. Я був здивований тим, що мій сусід сказав мені, що у мене в середньому $ 95, але тепер я бачу, як це працює. Я відчуваю стільки свободи тепер, коли я є власним босом.

Це те, що я роблю...>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Bиoлeттa_    18.01.2019, 11:05
Оценка:  +1
Bиoлeттa_
А що про це думає пані Супрун?
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