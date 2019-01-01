ТОП-5 заболеваний, вызывающих сильную усталость

Узнайте, какие могут быть заболевания и к какому врачу обратиться.

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Обычно в случае болезни человек может чувствовать себя усталым и лишенным сил, даже если он хорошо отдохнул ночью. Чрезвычайная усталость может указывать на некоторые заболевания, такие как анемия, диабет или депрессия.

При выявлении частой усталости следует отмечать наличие других сопутствующих симптомов, и обратиться к врачу.

Диабет

Диабет вызывает частую усталость, потому что глюкозы в крови недостаточно для всех клеток и, следовательно, не хватает энергии в организме для выполнения повседневных задач. Избыток сахара в крови заставляет человека терять вес и мышечную массу, поэтому диабетики часто жалуются на мышечную усталость.

К какому врачу обратиться: эндокринолог.

Анемия

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Недостаток железа в крови может вызвать усталость, сонливость и уныние. У женщин усталость чувствуется еще больше во время менструации, так как запасы железа в организме снижаются.

К какому врачу обратиться: терапевт, который даст направление к гематологу.

Заболевания, вызывающие сильную усталость depositphotos.com

Депрессия

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Одним из типичных симптомов депрессии является частая физическая и умственная усталость, при которой человек не может выполнять свои повседневные дела. Несмотря на то, что это болезнь, которая влияет на умственную часть человека, она также оказывает влияние на организм.

К какому врачу обратиться: психиатр.

Фибромиалгия

При фибромиалгии наблюдается частая усталость, которая сохраняется годами, и повышеная чувствительность. Постоянная боль может вызвать затруднения в концентрации и, поскольку она также влияет на сон, человек уже просыпается уставшим, как будто он совсем не отдыхал ночью.

К какому врачу обратиться: ревматолог.

Инфекции

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Простуда и грипп, могут вызвать сильную усталость, потому что организм пытается использовать все свои силы для борьбы с вирусом. Помимо усталости могут наблюдаться и другие симптомы, такие как повышение температуры и мышечная боль.

К какому врачу обращаться: терапевт.



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