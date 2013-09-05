Медики опровергли самые распространенные мифы о гриппе

Врачи рассказали, какие ошибки мы чаще всего допускаем при лечении вирусной болезни.

Часто причиной осложнения ОРВИ является самолечение. Главный иммунолог Киева, к.м.н Олег Назар и семейный врач Полина Загородняя рассказали, о том какие ошибки мы чаще всего допускаем при лечении гриппа. Что действительно нужно делать, чтобы не было последствий.

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Ошибка 1. Не вызываем врача

Грипп является одним из самых тяжелых ОРВИ. Даже если все начиналось как обычно, температура и насморк, то в дальнейшем могут быть серьезные осложнения. Чтобы этого не случилось, стоит выполнять все рекомендации специалиста. И ни в коем случае нельзя думать, что как пришло, так и уйдет.



Совет: Если врач определил, что следует лечиться дома, то нужно соблюдать постельный режим, пить больше жидкости ( теплые чаи, компоты), кушать витаминизированную пищу (цитрусовые, киви, капуста). Если температура переносится тяжело и сопровождается головной болью, то необходимо выпить обезболивающее и жаропонижающее средство ( одна таблетка парацетамола, ибупрофена). Дополнительно следует принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты 2 и 3 поколения ( например, лоратадин, кларити, зиртек, телфаст. Они снижают выраженность симптомов гриппа. И также необходимо принимать препарат-стимулятор выробтки интерферона, который помогает иммунитету бороться с вирусом.

Если же несмотря на все лечение температура не падает, а головные боли продолжаются, то следует вызвать врача повторно.

Если вовремя не заняться лечением, могут быть серъезные последтсвия depositphotos.com

Ошибка 2. Принимаем антибиотики без назначения врача

Сколько бы медики не говорили, что антибиотики на вирусы не действуют, люди продолжают верить в обратное. Иногда аргументом такой веры служит то, что знакомому врач назначил антибиотик и он выздоровел.

Совет. Не стоит решать за врача, какие лекарства вам нужно принимать. Если антибиотики назначаются, значит возникли подозрения на осложнения гриппа бактериальной инфекцией, вызвавшей бронхит, отит,синусит. Тогда без антибиотиков никак не обойтись. Тем более антибиотики без прописаний врача могут навредить. Многие антибиотики уничтожают полезные микробы в кишечника, отвечающие за иммунитет.

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Ошибка 3. Не проветриваем

Многие при простудном заболевании закрывают все окна и боятся впустить чистый воздух. Да, переохлаждение не поможет скорее выздороветь, но непроветривать помещение вредно. Больной выделяет вирусы, и если не проветривать, концентрация их в воздухе становится высокой, что мешает выздоровлению.



Советы. Комнату, в которой находится больной, необходимо вентилировать ежедневно каждые 1.5 - 2 часа по 5-10 минут. Холодный воздух уничтожает вирусы. Лучше выйти из комнаты на время проветривания или просто тепло одеться.

Необходимо прислушиваться к рекомандациям врача depositphotos.com

Ошибка 4. Сразу сбиваем температуру

Наличие температуры - это признак того, что организм борется с вирусом. Поэтому, если сразу бежать пить жаропонижающие, то организму становится сложнее бороться.

Советы. Если температура не создает особого дискомфорта, то лучше ее потерпеть, быстрее выздоровеете. Но если вы температуру переносите плохо, то ее стоит сбивать, даже если 38 °С.

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Ошибка 5. Даем аспирин детям младше 12 лет

Детям до 12 лет аспирин противопоказан. Это средство может спровоцировать у них опасное для жизни осложнение, синдром Рэя.

Советы. Не обязательно ацетилсалициловая кислота (аспирин) может идти отдельными таблетками. Следует внимательно изучать инструкцию препаратов, потому что аспирин может быть компонентом различных средств от простуды. Если ребенок старше 12 лет, он может принимать аспирин, но только после еды и необходимо запивать его щелочной водой, чтобы не появилось раздражения желудка.

Следуе т внимательно относиться к своей самочувствию depositphotos.com

Ошибка 6. Налегаем на кислое питье

Все мы знаем, что вирусы боятся кислого питья. Еще губительнее на них действуют щелочи. Если грипп переносится тяжело, то от кислого питья может стать еще хуже. Увеличивается риск развития бактериальных осложнений, а бактерии очень хорошо растут именно в кислой среде.

Совет. От кислого лучше отказаться. Чтобы быстрее выздороветь, лучше налегать на щелочное питье - минеральные воды.

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Ошибка 7. Есть сладкое и мучное

Лучшее что может быть для болезнетворных бактерий - булки, конфеты. Поэтому, если считаете, что кушать много сладкого хоть что-то приятное в болезни, то рискуете заработать бактериальные осложнения.

Совет: Во время гриппа рацион должен состоять из легкоусваиваемых белковых блюд и овощей.

Лечение гриппа - это не глотание таблеток depositphotos.com

Ошибка 8. Не ходим в душ во время гриппа

Многие считают, если во время болезни ходить в душ, то можно переохладиться или перегреться.

Совет. При гриппе образуется много токсинов, отравляющих организм. Именно поэтому процесс выздоровления замедляется. Принимать душ во время болезни нужно, но следует соблюдать несколько правил. Душ не должен быть горячим. Если есть температура, то нужно следить, чтобы не переохладиться и при выходе из ванны.

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