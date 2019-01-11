Почему не получается избавиться от жира на животе? Ответ

Узнайте, какие гормоны могут мешать убрать живот.

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Соблюдаете правильное питание, занимаетесь спортом, ведете активный образ жизни, в рационе отсутствует сахар, а жир с живота так и не уходит? Возможно, причины в гормонах. Не многие знают, что существует прямая связь между жиром, накопленным в брюшной полости и гормональным дисбалансом.

Существует три гормона, которые могут вызвать накопление жира в брюшной полости. С одной стороны, избыток инсулина и кортизола, а с другой стороны, дефицит тестостерона. Когда эти гормоны находятся на своих правильных уровнях, они не влияют на состояние живота. Однако изменения этих трех гормонов могут увеличить концентрацию жира, особенно в центральной части тела. Брюшной жир, также известный как висцеральный может быть опасен для здоровья. Потеря жира в этой области тела - это скорее рекомендация здоровья, чем эстетика.

Инсулинорезистентность



Гормональный дисбаланс инсулина может быть вызван начальным увеличением веса. Организм в конечном итоге выделяет все большее количество этого вещества, потому что считает, что есть дефицит. Это начинает происходить, когда накапливается жир вокруг живота. Висцеральный жир выделяет адипоцитокины, химические вещества, которые нейтрализуют действие инсулина.

Какие гормоны мешают убрать живот Depositphotos

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Кортизол

Высокий уровень этого гормона стресса способствует накоплению жира в брюшной полости, потому что он препятствует выработке гормона роста, что ускоряет метаболизм. Из-за этого стресс замедляет обмен веществ. Тело считает, что оно находится в опасности и что может умереть от голода. Поэтому организм мобилизует сахар в кровоток, то есть повышает уровень сахара в крови, чтобы быстрее противостоять угрозе. Но так как угрозы нет, этот источник быстрой энергии не используется и становится жировой тканью. Кроме того, кортизол повышает уровень инсулина, и, как уже говорилось, избыток инсулина вызывает увеличение количества накопленного жира.

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Тестостерон

Дефицит этого гормона может стать причиной лишнего веса. Избыток эстрогена может снизить уровень тестостерона и вызвать резистентность к инсулину.

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