Как алкоголь может помочь, если есть проблемы с сердцем - ученые

Согласно медицинскому исследованию, алкоголь может продлить жизнь людям с сердечной недостаточностью.

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Медицинское исследование, проведенное в Вашингтонском университете в Сан-Луисе, показало, что умеренное употребление алкоголя для людей старше 65 лет, страдающих сердечной недостаточностью может быть полезным.

Исследование было проведено кардиологом Дэвидом Брауном и показало, что люди, которые страдали от сердечной недостаточности и пили алкоголь в небольших количествах, жили в среднем на один год дольше, чем люди, которые воздерживались от его употребления. Как указано в исследовании, эта разница довольно значима.

Алкоголь может продлить жизнь людям с сердечной недостаточностью Depositphotos.com

Доктор Браун объяснил, что в течение некоторого времени было известно, что токсическое воздействие чрезмерного употребления алкоголя является одним из основных факторов, вызывающих сердечную недостаточность. Однако с этим новым исследованием стало известно, что люди, которые пьют умеренное количество алкоголя, имеют определенную долговременную защиту.

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“У нас есть данные, показывающие, что здоровые люди, которые пьют умеренно имеют некоторую защиту от длительной сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто ничего не пьет. Чаще в больницу с сердечным приступом попадают те, кто алкоголя не употребляет“, сказала Браун.

Также американский кардиолог пояснил, что не рекомендуется начинать пить алкоголь, если уже был перенесен сердечный приступ. Потому что это может только ухудшить положение.

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