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Что делать при простуде: полезные советы

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Наступило холодное время года, а значит пора узнать, как можно быстро бороться с простудой: читайте полезные советы от судьи шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой.
Что делать при простуде: полезные советы
Что делать при простуде: полезные советы
Depositphotos

Съемочный процесс не терпит выходных и больничных, поэтому ведущие часто не имеют права пропускать съемки даже по уважительным причинам.

Судья шоу “МастерШеф“ на канале СТБ Татьяна Литвинова поделилась советами, как избавиться от простуды, которыми она сама пользуется при необходимости.

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Если болит горло, мучает кашель и сухость, то лимон, имбирь, кислые и горячие напитки только сушат и ещё больше раздражают слизистую горла. При таких симптомах она использует шалфей, мёд, молоко с маслом, добавляет масло какао – эти все ингредиенты обволакивают и успокаивают. 

Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
пресс-служба канала СТБ

Если наступила простуда, то Татьяне отлично помогает сухая горчица и горячий душ. Лучше вообще попарить ноги с горчицей и отправиться в постель с горячим чаем. Если не дышит нос, то можно поджечь стержень головки чеснока и подышать этим дымом - пробивает отлично. 

Ещё как профилактику и противомикробное средство Литвинова использует масло чайного дерева: смазывает им крылья носа:

Отлично помогает! Я даже на подушку капаю несколько капель перед сном: и успокаивает, и убирает насморк. 

На последних выздоравливающих фазах отлично поможет прогнать грязную лимфу часовая пробежка или баня. Но если пойдете в баню, после болезни не нужно устраивать себе холодный контраст.

Напомним, ранее мы писали о психосоматических заболеваниях. Как их лечить, читайте здесь.

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Теги: простуда, лечение простуды, Татьяна Литвина, СТБ, МастерШеф, новости, здоровье, полезные советы
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