Окрашивание волос может вызвать рак — ученые
Согласно исследованиям специалистов Госпиталя принцессы Грейс в Монако, частое окрашивание волос может вызвать развитие рака молочной железы. Если женщина красится шесть раз в год, риск заболевания возрастает на 14%.
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Статистика утверждает, что более трети женщин старше 18 лет чаще всего используют краску для волос. В то время как для производства красителей используется более 5000 различных химических веществ, многие из которых являются канцерогенными. Именно проникают через кожу и накапливаются в организме, тем самым способствуя развитию опасного заболевания.
Ученые рекомендуют женщинам отказаться от вредных средств, и окрашивать волосы натуральными красками. Например, хной.
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