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Окрашивание волос может вызвать рак — ученые

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Окрашивание волос повышает риск возникновения рака на 14%.
Окрашивание волос может вызвать рак — ученые
Окрашивание волос может вызвать рак — ученые
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Согласно исследованиям специалистов Госпиталя принцессы Грейс в Монако, частое окрашивание волос может вызвать развитие рака молочной железы. Если женщина красится шесть раз в год, риск заболевания возрастает на 14%. 

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Статистика утверждает, что более трети женщин старше 18 лет чаще всего используют краску для волос. В то время как для производства красителей используется более 5000 различных химических веществ, многие из которых являются канцерогенными. Именно проникают через кожу и накапливаются в организме, тем самым способствуя развитию опасного заболевания.

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Ученые рекомендуют женщинам отказаться от вредных средств, и окрашивать волосы натуральными красками. Например, хной. 

Ранее мы писали о том, как спастись от инфекций во время отдыха у воды.

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Теги: здоровье, окрашивание волос, исследование, рак
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