Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП самых распространенных фобий украинцев

Комментариев: 0
Рассказываем о самых популярных видах фобий и как с ними бороться.
ТОП самых распространенных фобий украинцев
ТОП самых распространенных фобий украинцев
Фото из открытых источников

Cогласно статистике, около 70% украинцев имеют фобии. Это сильный страх, который может вызвать болезни сердца, сосудов, с даже стать причиной язвы. О том, можно ли преодолеть такое расстройство — рассказываем далее. 

Читай также: 3 опасные диеты: что нельзя делать во время похудения

ТОП самых распространенных фобий в Украине: 

  • боязнь высоты 
  • страх смерти 
  • потеря близких 
  • страх войны 
  • боязнь публичного выступления 
  • страх подхватить инфекцию 
  • страх быть уволенным. 

Нередко панические атаки перерастают в настоящие болезни. Во время панической атаки у человека повышается давление (начало гипертонической болезни), могут появиться боли в сердце, боли в желудочно-кишечном тракте; может начать чесаться кожа и появиться экзема. 

Читай также: Магнитные бури в августе 2018: какие сюрпризы готовит летнее солнце

Фобия – это болезнь, которую преодолеть в одиночку очень трудно, отмечают психотерапевты. Если вы не можете преодолеть свой страх, попросите о помощи родных или психологов, чтобы не доводить себя до критических состояний. 

Перейдя по ссылке вы найдете 7 интересных фактов о женском оргазме, которые вас обрадуют.

Поделись:
Теги: здоровье, психология, фобии, новости Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь