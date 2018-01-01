ТОП самых распространенных фобий украинцев
Cогласно статистике, около 70% украинцев имеют фобии. Это сильный страх, который может вызвать болезни сердца, сосудов, с даже стать причиной язвы. О том, можно ли преодолеть такое расстройство — рассказываем далее.
Читай также: 3 опасные диеты: что нельзя делать во время похудения
ТОП самых распространенных фобий в Украине:
- боязнь высоты
- страх смерти
- потеря близких
- страх войны
- боязнь публичного выступления
- страх подхватить инфекцию
- страх быть уволенным.
Нередко панические атаки перерастают в настоящие болезни. Во время панической атаки у человека повышается давление (начало гипертонической болезни), могут появиться боли в сердце, боли в желудочно-кишечном тракте; может начать чесаться кожа и появиться экзема.
Читай также: Магнитные бури в августе 2018: какие сюрпризы готовит летнее солнце
Фобия – это болезнь, которую преодолеть в одиночку очень трудно, отмечают психотерапевты. Если вы не можете преодолеть свой страх, попросите о помощи родных или психологов, чтобы не доводить себя до критических состояний.
Перейдя по ссылке вы найдете 7 интересных фактов о женском оргазме, которые вас обрадуют.
Полная версия правил