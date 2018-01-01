ТОП самых распространенных фобий украинцев

Рассказываем о самых популярных видах фобий и как с ними бороться.

Cогласно статистике, около 70% украинцев имеют фобии. Это сильный страх, который может вызвать болезни сердца, сосудов, с даже стать причиной язвы. О том, можно ли преодолеть такое расстройство — рассказываем далее.

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ТОП самых распространенных фобий в Украине:

боязнь высоты

страх смерти

потеря близких

страх войны

боязнь публичного выступления

страх подхватить инфекцию

страх быть уволенным.

Нередко панические атаки перерастают в настоящие болезни. Во время панической атаки у человека повышается давление (начало гипертонической болезни), могут появиться боли в сердце, боли в желудочно-кишечном тракте; может начать чесаться кожа и появиться экзема.

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Фобия – это болезнь, которую преодолеть в одиночку очень трудно, отмечают психотерапевты. Если вы не можете преодолеть свой страх, попросите о помощи родных или психологов, чтобы не доводить себя до критических состояний.

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