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Как спастись от инфекций во время отдыха у воды

Комментариев: 3
Рассказываем, как избежать инфекционных заболеваний, связанных с плаванием в прудах, реках и озерах .
Как спастись от инфекций во время отдыха у воды
Как спастись от инфекций во время отдыха у воды
pinterest.com

Во время купального сезона в Украине учащаются случаи инфекционных заболеваний. Далее в материале Ivona рассказывает, как безопасно плавать в озерах, реках и других водоемах этим летом. 

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Чаще всего, после купания в воде, состояние которой не соответствует санитарным нормам, страдает желудочно-кишечный тракт. Причиной расстройства могут послужить кишечная палочка или другие опасные вирусы. Подобная инфекция попадает в водоемы через сточные воды и наводнения. 

Также болезни могут возникать от воздействия токсинов и химикатов в воде, а также веществ, возникающих во время цветения водорослей. Кроме того, в воде могут размножаться паразиты, которых переносят водоплавающие птицы или грызуны. 

Избегайте чрезмерно людных мест отдыха у воды
Избегайте чрезмерно людных мест отдыха у воды
speedo.com

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Как обезопасить себя во время купания в людных местах 

  • Избегайте чрезмерно людных мест отдыха у воды, не оборудованных туалетами с отведенной канализацией. 
  • Поскольку обычно маленькие дети не сдерживают мочеиспускание в воде, стоит обходить места, пользующиеся популярностью у семей с детьми. 
  • Настораживать должна пенистая вода или водоем с подозрительной окраской. Избегайте плавания после обильных дождей или наводнений. 
  • Старайтесь не глотать воду во время купания в водоеме. 

О том, что делать при аллергии, читайте в материале по ссылке

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Теги: лето, инфекции, водоемы, купание
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Комментариев (3)
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Мирошниченко489    06.08.2018, 22:16
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Мирошниченко489
я читала в статье https://aquapolymer.com.ua/blog/o chysni-sporudy-ta-koryst-dlya-eko logiyi/ что если сооружения очистительные построены верно, то опасаться нечего, экологии они не вредят, а наоборот помогают и купаться вполне можно.
Veronika1987    06.08.2018, 22:15
Оценка:  0
Veronika1987
озера как правило чистые, а вот в реки всякую гадость сливают, в реках надо быть наиболее аккуратными
mariya_satos    06.08.2018, 22:14
Оценка:  0
mariya_satos
вообще надо смотреть, нет ли поблизости больших предприятий, а если есть,построены ли там очистительные сооружения.
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