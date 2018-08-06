Рассказываем, как избежать инфекционных заболеваний, связанных с плаванием в прудах, реках и озерах .

Как спастись от инфекций во время отдыха у воды pinterest.com

Во время купального сезона в Украине учащаются случаи инфекционных заболеваний. Далее в материале Ivona рассказывает, как безопасно плавать в озерах, реках и других водоемах этим летом.

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Чаще всего, после купания в воде, состояние которой не соответствует санитарным нормам, страдает желудочно-кишечный тракт. Причиной расстройства могут послужить кишечная палочка или другие опасные вирусы. Подобная инфекция попадает в водоемы через сточные воды и наводнения.

Также болезни могут возникать от воздействия токсинов и химикатов в воде, а также веществ, возникающих во время цветения водорослей. Кроме того, в воде могут размножаться паразиты, которых переносят водоплавающие птицы или грызуны.

Избегайте чрезмерно людных мест отдыха у воды speedo.com

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Как обезопасить себя во время купания в людных местах

Избегайте чрезмерно людных мест отдыха у воды, не оборудованных туалетами с отведенной канализацией.

Поскольку обычно маленькие дети не сдерживают мочеиспускание в воде, стоит обходить места, пользующиеся популярностью у семей с детьми.

Настораживать должна пенистая вода или водоем с подозрительной окраской. Избегайте плавания после обильных дождей или наводнений.

Старайтесь не глотать воду во время купания в водоеме.

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