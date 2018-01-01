Магнитные бури в августе 2018: какие сюрпризы готовит летнее солнце

Когда ожидаются магнитные бури в августе 2018 года: узнайте прогноз активности солнца в конце лета.

Прогноз магнитных бурь на август 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Если вы будете знать геомагнитную обстановку на ближайший месяц, то вы сможете заранее подготовиться к капризам Солнца и поберечь здоровье в завершении лета.

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Август – жаркий, солнечный летний месяц, а потому логично ждать всплесков активности Солнца. Тем не менее, прогноз магнитных бурь на август обещает относительно спокойную обстановку на протяжении всего периода. Незначительные колебания и магнитная буря ожидаются лишь во второй половине месяца.

Однако имейте в виду, что прогноз магнитных бурь может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы. Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в период летнего отдыха и отпусков.

Магнитные бури в августе 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 17, 19, 22 и 23 числа.

Магнитные бури в августе возможны 20 и 21 числа.

Магнитные бури в августе 2018 года – плохое самочувствие

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Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в августе 2018 года:

ограничьте серьезную физическую нагрузку;

отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;

старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;

чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;

избегайте длительного нахождения на открытом солнце, особенно летом;

следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;

питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо.

откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если вы обгорели на солнце.