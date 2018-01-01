Магнитные бури в августе 2018: какие сюрпризы готовит летнее солнце
Прогноз магнитных бурь на август 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Если вы будете знать геомагнитную обстановку на ближайший месяц, то вы сможете заранее подготовиться к капризам Солнца и поберечь здоровье в завершении лета.
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Август – жаркий, солнечный летний месяц, а потому логично ждать всплесков активности Солнца. Тем не менее, прогноз магнитных бурь на август обещает относительно спокойную обстановку на протяжении всего периода. Незначительные колебания и магнитная буря ожидаются лишь во второй половине месяца.
Однако имейте в виду, что прогноз магнитных бурь может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы. Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в период летнего отдыха и отпусков.
Магнитные бури в августе 2018 года по числам
Магнитные колебания ожидаются 17, 19, 22 и 23 числа.
Магнитные бури в августе возможны 20 и 21 числа.
Магнитные бури в августе 2018 года – плохое самочувствие
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Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.
Как легче пережить магнитные бури в августе 2018 года:
ограничьте серьезную физическую нагрузку;
отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;
избегайте длительного нахождения на открытом солнце, особенно летом;
следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо.
откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если вы обгорели на солнце.
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