Как укрепить здоровье летом
Лето – это шанс для организма набраться сил. Поэтому используй его по максимуму себе в пользу.
В этот период вы и вся ваша семья может оздоровиться и набраться сил на более холодные месяцы года. Вот только будьте осторожны. Ведь и лето сейчас очень переменчиво.
Больше ходить босиком
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Ходьба босиком по траве, росе или песку отлично укрепляет иммунитет, борется со скачками артериального давления, помогает при плоскостопии и для его профилактики. Поэтому старайся как можно чаще ходить босиком летом. Только будьте аккуратны, ведь на земле могут быть осколки и другие материалы, которые вам только навредят.
Солнечные ванны
Солнце не только окрасит твою кожу в красивый золотистый или даже бронзовый оттенок, но и обогатит ее витамином Д. Главное не переусердствовать, ведь чрезмерное принятие солнечных ванн может привести к ожогам кожи, а это уже не хорошо. К тому же, врачи не советуют появляться на солнце в самый пик. Лучше всего принимать солнечные ванны с самого утра и часов до 10, а потом уже после 17 часов. Не переусердствуйте, берегите своей здоровье.
Фрукты и ягоды
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Не пренебрегай самыми ценными дарами лета – ягодами и фруктами. В них содержится много витаминов и полезных для организма элементов, которые за лето накапливаются и укрепляют иммунитет. Их можно есть просто так или готовить с ними вкуснейшие десерты. Диетологи уверяют, что самое лучшее время для употребления фруктов – до 12 часов дня. Тогда все витамины хорошо усваиватся.
Спорт и активный образ жизни
Лето – прекрасное время для того, чтобы заняться собой, начать бегать по утрам или записаться в тренажерный зал. Жаркая погода в сочетании с физическими нагрузками поможет сбросить вес. Также летом можно заняться плаванием, а для этого не обязательно ходить в бассейн, ведь можно плавать в речке или море. Свежий воздух и природные ингаляции Летом старайся почаще бывать на свежем воздухе. Также полезно съездить на море. Но если такой возможности нет, тогда почаще выбирайся с друзьями и семьей в лес или к водоему и наслаждайся свежим и лечебным воздухом.
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