Как укрепить здоровье летом

Советы, которые помогут укрепить здоровье всей семьи летом.

Лето – это шанс для организма набраться сил. Поэтому используй его по максимуму себе в пользу.

В этот период вы и вся ваша семья может оздоровиться и набраться сил на более холодные месяцы года. Вот только будьте осторожны. Ведь и лето сейчас очень переменчиво.

Больше ходить босиком

Больше ходить босиком depositphotos.com

Читайте также: Как спастись от инфекций во время отдыха у воды

Ходьба босиком по траве, росе или песку отлично укрепляет иммунитет, борется со скачками артериального давления, помогает при плоскостопии и для его профилактики. Поэтому старайся как можно чаще ходить босиком летом. Только будьте аккуратны, ведь на земле могут быть осколки и другие материалы, которые вам только навредят.

Солнечные ванны

Солнечные ванны depositphotos.com

Солнце не только окрасит твою кожу в красивый золотистый или даже бронзовый оттенок, но и обогатит ее витамином Д. Главное не переусердствовать, ведь чрезмерное принятие солнечных ванн может привести к ожогам кожи, а это уже не хорошо. К тому же, врачи не советуют появляться на солнце в самый пик. Лучше всего принимать солнечные ванны с самого утра и часов до 10, а потом уже после 17 часов. Не переусердствуйте, берегите своей здоровье.

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды depositphotos.com

Читайте также: Утренние привычки, которые мешают тебе похудеть

Не пренебрегай самыми ценными дарами лета – ягодами и фруктами. В них содержится много витаминов и полезных для организма элементов, которые за лето накапливаются и укрепляют иммунитет. Их можно есть просто так или готовить с ними вкуснейшие десерты. Диетологи уверяют, что самое лучшее время для употребления фруктов – до 12 часов дня. Тогда все витамины хорошо усваиватся.

Спорт и активный образ жизни

Спорт и активный образ жизни depositphotos.com

Лето – прекрасное время для того, чтобы заняться собой, начать бегать по утрам или записаться в тренажерный зал. Жаркая погода в сочетании с физическими нагрузками поможет сбросить вес. Также летом можно заняться плаванием, а для этого не обязательно ходить в бассейн, ведь можно плавать в речке или море. Свежий воздух и природные ингаляции Летом старайся почаще бывать на свежем воздухе. Также полезно съездить на море. Но если такой возможности нет, тогда почаще выбирайся с друзьями и семьей в лес или к водоему и наслаждайся свежим и лечебным воздухом.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как поправиться без вреда для здоровья. Подробнее по ссылке.