Открыта регистрация на семейный забег Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

Узнайте, где можно зарегистрироваться на семейный забег Family Run.

Уже во второй раз в рамках киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon состоится семейный забег на 2 км Family Run.

Family Run - уже стал традицией многих украинских семей и примером того, как родители с раннего возраста привьют любовь к спорту. Покорить дистанцию ​​в 2 км Family Run способен каждый, ведь возрастных ограничений не существует. Родители могут бежать с детьми на руках или везти их в колясках. Каждый участник получит фирменную футболку.

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Незабываемая атмосфера единения и взаимопомощи, чувство семейного дела, командной работы и наслаждение от совместной утренней пробежки живописным городом под аплодисменты зрителей - это все о семейном забег Family Run.

Кроме того, молодые спортсмены смогут попробовать свои силы на детских дистанция

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 100 м, 500 м и 1000 м.

Регистрация на детские забеги начнется в скором времени.

Зарегистрироваться на Family Run можно на сайте киевского полумарафона.