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Открыта регистрация на семейный забег Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

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Узнайте, где можно зарегистрироваться на семейный забег Family Run.
Открыта регистрация на семейный забег Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon
Открыта регистрация на семейный забег Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon
depositphotos.com

Уже во второй раз в рамках киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon состоится семейный забег на 2 км Family Run.

Family Run - уже стал традицией многих украинских семей и примером того, как родители с раннего возраста привьют любовь к спорту. Покорить дистанцию ​​в 2 км Family Run способен каждый, ведь возрастных ограничений не существует. Родители могут бежать с детьми на руках или везти их в колясках. Каждый участник получит фирменную футболку.

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Незабываемая атмосфера единения и взаимопомощи, чувство семейного дела, командной работы и наслаждение от совместной утренней пробежки живописным городом под аплодисменты зрителей - это все о семейном забег Family Run.

Кроме того, молодые спортсмены смогут попробовать свои силы на детских дистанция
8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 100 м, 500 м и 1000 м.

 Регистрация на детские забеги начнется в скором времени.

Зарегистрироваться на Family Run можно на сайте киевского полумарафона.

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Теги: Family Run, 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, марафон, Киев, забег, здоровье
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