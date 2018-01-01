Run Ukraine: Благодійна складова київських бігових заходів

Цього року учасники київських забігів збиратимуть кошти на обладнання кабінету реабілітації ДУ Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Збір благодійних коштів став невід’ємною частиною бігових заходів компанії Run Ukraine. Щорічно під час заходів в рамках Run Ukraine Running League, окрім спортивної складової присутня й благодійна, мета якої - зібрати кошти та залучити громадськість до вирішення конкретної проблеми.

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Цього року учасники київських забігів збиратимуть кошти на обладнання кабінету реабілітації ДУ Інституту травматології та ортопедії НАМН України. Адже саме до цього клінічного закладу щорічно звертаються за допомогою тисячі пацієнтів (серед них і легкоатлети), які мають захворювання суглобів під назвою остеоартроз. Для повноцінної та швидкої реабілітації потрібне належне сучасне обладання, якого у ДУ Інституті травматології та ортопедії НАМН України наразі недостатньо.

У 2018 році компанія Run Ukraine обрала напрямок над яким планує працювати не один рік. Це будуть не лише збори коштів, це - закладення фундаменту, що допоможе розвивати здорову та спортивну націю.

Долучитись до збору коштів може кожен охочий вже зараз, зареєструвавшись на благодійний забіг 2 км на 8th Nova Poshta Kyiv Hahf Marathon, який відбудеться 22 квітня. 50% від вартості стартового внеску підуть на благодійність.

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Минулого року під час шести бігових заходів у п’яти містах, українці та гості з інших держав збирали кошти на протези ветеранам АТО в рамках благодійних забігів “Переможці”.

Довідка:

Остеоартроз - захворювання суглобів, викликане малорухливим способом життя або спортивними травмами спортсменів, зокрема легкоатлетів. За статистикою, кожен третій українець стикається з цією проблемою. Лише у 2017му році 3959 українців звернулися за допомогою до ДУ Інститутуту траматології та ортопедії НАМН України і це лише у м. Києві. Проте, в українських лікарнях немає належного обладнання для реабілітації та проведення досліджень в даному напрямку.

Реєстрація на благодійну дистанцію вже відкрито на такі події:

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На черзі відкриття благодійних дистанцій:

Робити добро легко! Долучайтесь!