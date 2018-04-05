Компания Run Ukraine поддержала движение за гендерное равенство HeForShe

Компания Run Ukraine поддержала глобальное движение солидарности HeForShe.

Организатор самых массовых беговых мероприятий международного уровня в Украине - компания Run Ukraine - присоединилась к движению за гендерное равенство HeForShe.

Отныне сотрудничество двух организаций найдет воплощение в пяти беговых мероприятиях Лиги, которые пройдут в этом году в пяти городах Украины. В частности, во время ближайшего 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоится 22-го апреля в столице, один из забегов будет посвящен именно направления солидарности - это эстафета 10 км + 11,0975 км. Она так и называется: HeForShe Kyiv Half Marathon Relay.

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Спорт имеет большую силу преодолевать пределы пола, расы, религии и национальности. Занятия спортом способствуют самосовершенствованию, улучшают самооценку и учат лидерству, командной работе и настойчивости. Женщины в спорте бросают вызов гендерным стереотипам, вдохновляют своим примером и показывают, что мужчины и женщины равны. Все больше индустрий стремительно признают, что привлечение женщин расширяет горизонты, способствует генерации новых идей и развития инновации. Однако, впереди долгий путь к полному равенству в мире спорта. Мы очень гордимся тем, что наши партнеры Run Ukraine присоединились к движению солидарности за гендерное равенство HeForShe, что позволяет мужчинам и парням со всего мира выступить в поддержку прав женщин и достичь гендерного равенства в течение нашей жизни.» - комментирует Анастасия Дивинская, Глава офиса ООН Женщины в Украине.

С момента запуска движения, был представлен Генеральным секретарем ООН Паном Ги Муном и Послом доброй воли Эммой Уотсон 20 сентября 2014, к нему присоединились миллионы мужчин и женщин из разных стран - главы государств, ведущие ученые, руководители глобальных корпораций, спортсмены и художники, которые разделяют философию гендерного равенства. HeForShe упоминали в соцсетях более 2 миллиардов раз, а деятельность участников кампании за пределами Интернета достигла каждого уголка земного шара.

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Эмма Уотсон, принц Гарри, Барак Обама, Джастин Трюдо, Мэтт Дэймон, Билл Гейтс, Дэвид Бекхэм - далеко не полный перечень мировых лидеров мнений, которые публично заявили о своей приверженности идеям HeForShe. В Украине же первыми свою поддержку HeForShe выразили музыканты Дмитрий и Лев Шуровы.

Теперь каждый может совместить участие в глобальном движении солидарности со спортом и здоровым образом жизни, став частью бегового праздника.

Также отметим, что движение солидарности HeForShe будет представлен на дистанциях еще четырех беговых мероприятий лиги Run Ukraine:

Присоединяйся во имя защиты равных прав женщин и мужчин, чтобы создать общее видение справедливого мира и становись частью не только спортивного мероприятия, но и беговой традиции своего города!

Справка:

HeForShe - это глобальное движение солидарности, основано структурой Организации Объединенных Наций ООН Женщины, которая сосредотачивает свои усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин. В то же время, это глобальная платформа, которая привлекает мужчин и парней со всего мира становиться агентами изменений, которые верят в то, что гендерного равенства возможно достичь в ближайшем будущем.