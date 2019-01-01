Полезная информация о диабете, которую нужно знать абсолютно любому человеку.

28 лет назад, в 1991 году, Международной диабетической федерацией совместно с ВОЗ было принято решение 14 ноября отмечать Всемирный день борьбы с диабетом. Это было сделано с целью привлечения внимания общественности к этому недугу, заболеваемость которым возрастает во всем мире ежегодно. Что важно знать об этом недуге каждому, расскажет Ivona.

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Что такое диабет?

Диабет - это заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа производит очень мало инсулина или не производит его вообще, а также когда она его производит, но клетки тела не реагируют на него правильным образом. Инсулин - это гормон, который заставляет тело выводить глюкозу (сахар) из организма. Без постоянного снабжения инсулином, человек, который страдает диабетом первого типа, не может контролировать уровень глюкозы в крови.

14 ноября: Всемирный день борьбы с диабетом pinterest.com

Неконтролируемый уровень глюкозы может привести к долгосрочным осложнениям, таким как слепота, отказ почек и ампутация, а в некоторых случаях даже кома и смерть. Диабет также является серьезной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и импотенции. Продолжительность жизни детей с диабетом сокращается на 15 лет. Две самые известные формы диабета - это диабет первого типа и диабет второго типа.

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Диабет первого типа - аутоиммунное заболевание, которое провоцируется иммунной системой организма, разрушая собственные клетки, вырабатывающие инсулин.

14 ноября: Всемирный день борьбы с диабетом pinterest.com

Диабет первого типа является наиболее распространенным хроническим заболеванием в развитых странах. Ежегодно по всему миру более чем у 65 тысяч детей в возрасте до 15 лет развивается диабет первого типа. Количество детей, заболевших диабетом первого типа, увеличивается каждый год на 5% у дошкольников и на 3% у школьников и подростков. Более 90% детей страдают именно от диабета первого типа.

Среди 230 миллионов людей, страдающий диабетом по всему миру, 4,9 миллионов имеют диабет первого типа (1,27 миллионов в Европе). Диабет второго типа возникает, когда организм не может выработать достаточно инсулина или правильно его использовать.

Диабет второго типа составляет 85-95% всех случаев заболевания диабетом в развитых странах и еще более высокий процент в странах, которые развиваются. Повышают риск развития диабета второго типа ожирение и лишний вес. 14 ноября: Всемирный день борьбы с диабетом pinterest.com

С ростом количества молодых людей, страдающих ожирением, все больше и больше подростков заболевают диабетом повышают риск развития диабета второго типа. Читай также: Какой вид упражнений снижает риск заболевания диабетом Почему диабет так опасен? В настоящее время диабетом того или иного типа страдает каждый тринадцатый житель Земли. Большинству диабетиков от 40 до 59 лет. На сегодняшний день сахарным диабетом болеет 1 млн 226 тысяч украинцев, в том числе у 200 тысяч человек - сахарный диабет первого типа, то есть они являются инсулинозависимыми пациентами. 14 ноября: Всемирный день борьбы с диабетом pinterest.com

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