Чтобы вовремя выявить заболевание, важно знать первые признаки и симптомы его развития.

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Сахарный диабет довольно распространенное заболевание, которое имеет серьезные последствия. На ранних стадиях, благодаря специальной диете, можно предотвратить осложнения, главное вовремя его обнаружить. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание и срочно обратиться к врачу.

Очень часто ходите в туалет

Из-за избытка глюкозы организм старается вывести воду, количество которой увеличилось.



Неочевидные признаки сахарного диабета depositphotos.com

Постоянная жажда

Из-за постоянных походов в туалет происходит обезвоживание. Стоит знать, что частое питье не утоляет жажду.

Неприятный запах изо рта

Свежесть дыхания нарушается из-за скопления бактерий и сбитого уровня кислотности, что в свою очередь приводит к развитию воспалительных заболеваний.

Резко падает зрение

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Из-за повышения глюкозы и увеличения воды в организме, внутренняя структура глаза может отекать и менять свою форму. Это приводит к нарушению сетчатки и снижению зрения.



Неочевидные признаки сахарного диабета depositphotos.com

Долго заживают раны

Нарушение кровоснабжения тканей не дает возможность активным веществам попадать в зону повреждения и заживлять раны.

Резкое снижение веса

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Из-за того что сбивается уровень глюкозы в организме возникает энергетическое голодание. Организм начинает вырабатывать запасенные жиры и белки мышц, чтобы восполнить дефицит. Если вес стал уходить очень быстро, то стоит обратить на это внимание.



Неочевидные признаки сахарного диабета depositphotos.com

Постоянное чувство усталости

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Из-за повышенной глюкозы организм не получает свой основной источник энергии – углеводы. Конечно, причин усталости может быть много: стресс, нагрузка на работе, бессонница. Но если кроме усталости наблюдаются и другие симптомы, то необходимо сдать анализы.

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