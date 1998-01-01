20 октября – Всеукраинский день борьбы против рака груди

Узнайте, когда и почему отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Если рак груди диагностировать на ранней стадии, в 95 процентах случаев можно надеяться на возвращение к полноценной жизни shutterstock.com

Всемирный день борьбы с раком груди проводится ежегодно 15 октября, но с 2005 года в Украине появилась своя дата — 20 октября. Что это за болезнь, каковы причины и факторы риска появления рака молочной железы, узнайте на Ivona.

Рак груди является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женского населения. В течение года в Украине в среднем регистрируется 15-16 тысяч случаев заболеваний раком молочной железы. Ежегодно в Украине 8 тысяч женщин умирают вследствие этой болезни.

Читайте также: Риск развития рака груди у дочери зависит от возраста матери Мало кто знает, что риску заболеть раком молочной железы подвергаются и мужчины. Поэтому нередко болезнь диагностируют слишком поздно. Так, согласно мировой статистике, на сто женщин с диагнозом рак груди приходится один заболевший мужчина, также известно, что в Украине выявлено около 170 случаев.

Мало кто знает, что риску заболеть раком молочной железы подвергаются и мужчины. Поэтому нередко болезнь диагностируют слишком поздно. Так, согласно мировой статистике, на сто женщин с диагнозом рак груди приходится один заболевший мужчина, также известно, что в Украине выявлено около 170 случаев. Причины, которые могут привести к развитию рака молочной железы, точно никто не может назвать. Но многолетние наблюдения показывают, что существуют определенные факторы риска. Самый серьезный из них – наследственный: у 10-12 процентов пациенток, болеющих раком, такой же диагноз имели мать или сестры. При этом выявляют изменение определенных генов. Среди других факторов, которые повышают риск заболевания, называют также: возраст свыше 40 лет (максимальные шансы заболеть в возрасте 45-65 лет);

поздняя менопауза;

раннее начало месячных (до 12 лет);

поздние первые роды (в возрасте свыше 30 лет) или их отсутствие;

прерывание беременности;

фиброзно-кистозная мастопатия;

ожирение;

курение;

злоупотребление алкоголем;

малоподвижный образ жизни.

По прогнозам Национального канцер-регистра (ведут учет заболеваемости и смертности раком), к 2020 году с проблемой рака молочной железы столкнется каждая шестая украинская женщина. Но уже сейчас это заболевание диагностировано у более 16 тысяч украинок, и даже страшно предположить, сколько представительниц прекрасного пола живут, не зная о нем. А ведь в снижении смертности от рака ключевую роль играет диагностика на ранних стадиях: в 95 процентах случаев врачи могут гарантировать возвращение к полноценной жизни.

Напомним, ранее Ivona писала, что ученые создали уникальный тест на определение рака груди. Он может с точностью определить образование злокачественной опухоли до начала ее агрессивного роста.