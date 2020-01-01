Узнайте, как можно снизить риск возникновения рака.

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Ежегодно от рака молочной железы умирают тысячи женщин. Определить факторы, которые провоцируют это заболевание очень сложно. Однако ученые заявляют, что изменения питание может предотвратить развитие рака молочной железы. Ivona расскажет, какие продукты снижают риск развития заболевания.

Грецкие орехи

В орехах содержится витамин гамма-токоферол, который предотвращает ферменты, необходимые для выживания опухолевых клеток и фитостерол, который влияет на уровень эстрогенов и блокирует развитие новообразований.



Продукты, которые снижают риск возникновения рака груди pinterest

Гранат

Гранат является источником эллагиновой кислоты, которая снижает уровень эстрогенов и останавливает рост раковых клеток. Но стоит отметить, что этот фрукт противопоказан людям с сахарным диабетом.

Оливковое масло

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Испанские ученые выяснили, что фенольные соединения и олеиновая кислота останавливают рост злокачественных клеток. Если регулярно употреблять оливковое масло, то снижается риск возникновения рака молочной железы.



Продукты, которые снижают риск возникновения рака груди depositphotos.com

Черника

В чернике содержится много антиоксидантов, которые препятствуют появлению провоспалительных соединений. Также эта ягода вырабатывает собственную антинеопластическую активность организма.

Куркума

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Куркума обладает мощными антиоксидантными свойствами. В ее состав входит куркумин – вещество, оказывающее профилактику в отношении злокачественных клеток. Хроническое воспаление – это один из основных факторов риска развития и метастатического распространения рака молочных желёз. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумы препятствуют возникновению новообразования.

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