Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск развития рака груди

Комментариев: 1
Каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам обращается слишком поздно.
Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск развития рака груди
Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск развития рака груди
pinterest

Читай также: Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram поделился советами, как снизить  риск развития рака груди

Что нужно делать:

  • Следить за весом;
  • Регулярно заниматься спортом;
  • Высыпаться;
  • Исключить алкоголь и табак;
  • Кормить грудью. 


Ранее мы писали, что нужно знать о меланоме.

Поделись:
Теги: доктор Комаровский, рак груди
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: instagram.com

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
!  (аноним)  19.07.2019, 12:23
Оценка:  0
!
ой , была на маммографии 2 дня назад, правда больно было, но оправдано! Девушки берегите здоровье и реагируйте сразу - не затягивайте!
Пронесло, СЛАВА БОГУ но чуть не уссалась, пока пережила этот момент
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь