Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск развития рака груди
Каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам обращается слишком поздно.
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram поделился советами, как снизить риск развития рака груди
Что нужно делать:
- Следить за весом;
- Регулярно заниматься спортом;
- Высыпаться;
- Исключить алкоголь и табак;
- Кормить грудью.
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