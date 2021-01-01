54-летняя Сальма Хайек рассказала, как борется с лишним весом
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Популярная актриса Сальма Хайек разработала собственную интенсивную тренировку для всего тела. По словам знаменитости, сейчас она выглядит хуже, чем в прошлом году. Дело в том, что артистке пришлось поправиться ради роли ясновидящей и подруги Патриции Реджани в фильме «Дом Гуччи».
«Я села на диету, много тренировалась, уехала в отпуск и сделала 1000 снимков за первую неделю, потом я стала отъедаться и набрала весь вес обратно», – рассказала звезда журналистам из Mirror.
Чтобы быстро вернуться в форму, Сальма придумала свою систему упражнений, на какие тратит минимум времени, и получает эффективный результат.
«Мне нравится заниматься йогой, я изобрела программу упражнений, которая длится пять минут, и прорабатывает все мое тело. На следующий день вам больно, но пока вы делаете их, этого не чувствуется», – поделилась Хайек.
Также звезда уверена, что медитация является секретом молодости и душевной гармонии. Актриса занимается этой практикой более 20 лет.
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