54-летняя Сальма Хайек рассказала, как борется с лишним весом

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек раскрыла секрет похудения.

Сальма Хайек gettyimages.com

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Популярная актриса Сальма Хайек разработала собственную интенсивную тренировку для всего тела. По словам знаменитости, сейчас она выглядит хуже, чем в прошлом году. Дело в том, что артистке пришлось поправиться ради роли ясновидящей и подруги Патриции Реджани в фильме «Дом Гуччи».

«Я села на диету, много тренировалась, уехала в отпуск и сделала 1000 снимков за первую неделю, потом я стала отъедаться и набрала весь вес обратно», – рассказала звезда журналистам из Mirror.

Чтобы быстро вернуться в форму, Сальма придумала свою систему упражнений, на какие тратит минимум времени, и получает эффективный результат.

«Мне нравится заниматься йогой, я изобрела программу упражнений, которая длится пять минут, и прорабатывает все мое тело. На следующий день вам больно, но пока вы делаете их, этого не чувствуется», – поделилась Хайек.

Также звезда уверена, что медитация является секретом молодости и душевной гармонии. Актриса занимается этой практикой более 20 лет.

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