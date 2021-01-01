48-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты идеальной фигуры

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в новой рекламной компании своего бренда Goop предстала топлес, чем и вызвала всеобщее восхищение.

Гвинет Пэлтроу gettyimages.com

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48-летняя актриса раскрыла бьюти-секреты, которые помогают ей оставаться в прекрасной форме.

Массаж кожи сухой натуральной щеткой

Ежедневно Гвинет делает десятиминутный массаж всего тело сухой натуральной щеткой. Это стимулирует кровообращение, благодаря чему кожа становится мягкой и нежной.

Соляной скраб после массажа

После массажа Пэлтроу наносит соляной скраб. Его можно заменить на любое другое средство.

Увлажнение кожи

После скраба нужно нанести крем, масло или лосьон, чтобы напитать кожу полезными свойствами.

Физические нагрузки

Гвинет Пэлтроу тренируется ежедневно по два часа. Примечательно, что большая часть тренировки у нее состоит из танцевальных движений.

Йога

Актриса добавляет йогу к физическим упражнениям, чтобы ее тело было не только сильным, но и гибким.

«Умная» вода

Гвинет не только соблюдает питьевой режим, но и добавляет в воду розовую гималайскую соль, поскольку она обладает антивозрастными свойствами.

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