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Женский портал
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83-летняя Джейн Фонда шокировала фанатов жесткими тренировками

Американская актриса Джейн Фонда повергла в шок фанатов своей физической подготовкой.

Джейн Фонда
Джейн Фонда
instagram.com/janefonda

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Популярная актриса Джейн Фонда на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где запечатлена во время тренировки. Так, на кадре знаменитость, облаченная в обтягивающую одежду, разминает руки и тело с помощью натяжения специальных канатов. Видно, что все мышцы звезды напряжены до предела, а она стоит непоколебима.

Более того, возрастная актриса планирует принять участие в миннесотских протестах, поэтому тренируется регулярно. Примечательно, что занимается спортом звезда даже, не выходя из дома.

Поклонники восхитились внешним видом Джейн, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Эта женщина — национальное достояние».

«Сексуальна и горяча даже в 83».

«Джейн, нам срочно нужно видео!»

«Вы вдохновляете! Просто потрясающая».

«Повторить один раз и умереть».

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Теги: Джейн Фонда, фото, тренировка, новости, инстаграм, спорт
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Источник: ivonа bigmir)net

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