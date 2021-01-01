83-летняя Джейн Фонда шокировала фанатов жесткими тренировками
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Популярная актриса Джейн Фонда на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где запечатлена во время тренировки. Так, на кадре знаменитость, облаченная в обтягивающую одежду, разминает руки и тело с помощью натяжения специальных канатов. Видно, что все мышцы звезды напряжены до предела, а она стоит непоколебима.
Более того, возрастная актриса планирует принять участие в миннесотских протестах, поэтому тренируется регулярно. Примечательно, что занимается спортом звезда даже, не выходя из дома.
Поклонники восхитились внешним видом Джейн, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Эта женщина — национальное достояние».
«Сексуальна и горяча даже в 83».
«Джейн, нам срочно нужно видео!»
«Вы вдохновляете! Просто потрясающая».
«Повторить один раз и умереть».
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