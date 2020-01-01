Упражнения для беременных, которые помогут избавиться от боли в спине

Боли в спине при беременности являются достаточно распространенной проблемой, они причиняют большой дискомфорт.

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Во время беременности боли в спине возникают часто. Чтобы сохранить осанку и избавиться от боли рекомендуется выполнять комплекс упражнений. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, какие упражнения нужно делать.

Сядьте на пол, скрестите ноги, отведите правую руку вперед и медленно заводите ее за спину, поворачиваясь всем корпусом. Поворот выполняйте до легкой растяжки мышц. Затем возвращайтесь в исходное положение и повторите упражнение, но в другую сторону. ⠀⠀

Станьте на колени, поставив их на ширину плеч. Положите ладони на пол, оставляя их в таком положении, опустите ягодицы на пятки. Живот должен ложиться между коленями, а мышцы спины вытягиваться.⠀⠀

Станьте на колени, упритесь ладонями в пол. Плавно поднимайте спину вверх, выгнув ее полукругом. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, расслабьте мышцы спины и повторите упражнение.⠀⠀

Встаньте на колени, упритесь ладонями в пол. Поднимайте голову вверх, прогибая спину вниз. Задержитесь в таком положении на несколько мгновений, повторите упражнение.⠀⠀

Станьте боком возле дивана или стены. Держитесь за опору левой рукой, поднимите правую ногу до горизонтального положения. Задержитесь на несколько мгновений, повторите упражнение со второй ногой.⠀⠀

Лягте на спину. Согните ноги в коленях. Не разгибая их, наклоните ноги вместе то в одну, то в другую сторону. Упражнение надо выполнять медленно и аккуратно.⠀⠀

Лягте на спину, выпрямите ноги. Поднимите одну ногу на 15 см от пола (примерно). Задержите на несколько секунд, опустите. Повторите с другой ногой. Чередуйте подходы и перерывы.⠀⠀

Исходное положение — на спине. Под поясницу положите валик. Ноги выпрямите. Поднимите левую ногу, придерживая ее за бедро. Тяните стопу к потолку, пока не почувствуете легкое напряжение в задней поверхности бедра. Удержите ногу в этом положении несколько секунд. Повторите упражнение со второй ногой.⠀⠀

Такие простые упражнения помогут расслабить поясничный и грудной отделы позвоночника. Заниматься нужно плавно и осторожно избегая резких движений.⠀

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