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Почему болит грудь: рассказывает маммолог

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По статистике, больше половины женщин постоянно или периодически испытывают боли в груди .
Почему болит грудь: рассказывает маммолог
Почему болит грудь: рассказывает маммолог
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Существует множество мифов о том, почему возникают боли в груди. И многие игнорируют этот признак, надеясь что скоро пройдем. Маммолог Анастасия Соловьева рассказала, почему возникает боль в груди. 

Маммолог отметила,  что боль в груди - норма, если это предменструальный синдром. Дискомфорт или тянущие, тупые, распирающие боли при ПМС появляются в обеих молочных железах за 7- 10 до начала менструации и уменьшаются после ее начала с постепенным исчезновением в первой фазе цикла. Обычно болевые ощущения и другие симптомы предменструального синдрома проходят сами и не требуют лечения.

Но если боли стойкие, усиливается их интенсивность, отечность груди сохраняется после окончания менструации и более 2 недель, а также при наличии других симптомов стоит насторожиться. Это уже НЕ норма!

Почему болит грудь: рассказывает маммолог
Почему болит грудь: рассказывает маммолог
Pinterest.com

Патолгическими причинами болей в груди могут быть:

  • мастопатия,
  • инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах,
  • рак груди,
  • распространение болей на грудь при заболеваниях сердца, межреберной невралгии, грудного остеохондроза и др.

Срочно обратиться к специалисту необходимо, если:

  • боль в груди не связана с менструациями;
  • в груди появилось сильное жжение и сдавливание;
  • боль не уменьшается, а нарастает с течением времени;
  • боль локализуется не в обеих, а только в одной груди и на определенном участке;
  • болевые ощущения в груди отмечаются ежедневно в течение более 2 недель;
  • наряду с болью или дискомфортом в грудной железе отмечаются повышение температуры тела, возникновение в груди узлов, ее деформация, гиперемия кожных покровов, выделение из сосков крови, гноя, жидкости.

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В любом случае, боль — всегда повод обратиться к врачу, который поможет определить ее причину и порекомендует средства для ее устранения.

Ранее мы писали, что эндокринолог развеяла популярные мифы о биопсии. 

 

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Теги: маммолог, боли в груди
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