Почему болит грудь: рассказывает маммолог
Читай также: Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование
Существует множество мифов о том, почему возникают боли в груди. И многие игнорируют этот признак, надеясь что скоро пройдем. Маммолог Анастасия Соловьева рассказала, почему возникает боль в груди.
Маммолог отметила, что боль в груди - норма, если это предменструальный синдром. Дискомфорт или тянущие, тупые, распирающие боли при ПМС появляются в обеих молочных железах за 7- 10 до начала менструации и уменьшаются после ее начала с постепенным исчезновением в первой фазе цикла. Обычно болевые ощущения и другие симптомы предменструального синдрома проходят сами и не требуют лечения.
Но если боли стойкие, усиливается их интенсивность, отечность груди сохраняется после окончания менструации и более 2 недель, а также при наличии других симптомов стоит насторожиться. Это уже НЕ норма!
Патолгическими причинами болей в груди могут быть:
- мастопатия,
- инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах,
- рак груди,
- распространение болей на грудь при заболеваниях сердца, межреберной невралгии, грудного остеохондроза и др.
Срочно обратиться к специалисту необходимо, если:
- боль в груди не связана с менструациями;
- в груди появилось сильное жжение и сдавливание;
- боль не уменьшается, а нарастает с течением времени;
- боль локализуется не в обеих, а только в одной груди и на определенном участке;
- болевые ощущения в груди отмечаются ежедневно в течение более 2 недель;
- наряду с болью или дискомфортом в грудной железе отмечаются повышение температуры тела, возникновение в груди узлов, ее деформация, гиперемия кожных покровов, выделение из сосков крови, гноя, жидкости.
Читай также: Что вредит эндокринной системе
В любом случае, боль — всегда повод обратиться к врачу, который поможет определить ее причину и порекомендует средства для ее устранения.
Ранее мы писали, что эндокринолог развеяла популярные мифы о биопсии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил