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Физическая активность во время беременности

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Нужен ли будущим мамам спорт?
Физическая активность во время беременности
Физическая активность во время беременности
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Во время беременности организм женщины перестраивается и получает двойную нагрузку. Например, масса матки возрастает более чем в 20 раз, а объем полости - в 500 Часть ложится на опорно-двигательный аппарат женщины: брюшной пресс, длинные мышцы спины, стопы и позвоночник. Почему стоит оставаться активными во время беременности и какую пользу для малыша приносят физические упражнения рассказали в МОЗ.

При малоподвижном образе жизни у беременной могут возникнуть такие осложнения, как склонность к артериальной гипотензии, слабость родовой деятельности. Именно поэтому, женщинам с отсутствием противопоказаний рекомендуется быть физически активными.

Качественная комплексная подготовка к родам будущей мамы должна содержать физическую нагрузку умеренной интенсивности.

Физическая активность во время беременности
Физическая активность во время беременности
pinterest

Польза от физических упражнений:

  • Уменьшают кислородную недостаточность в организме
  • создают благоприятный эмоциональный фон;
  • обеспечивают нормальную реакцию нервной системы на вызванную беременностью функциональную перестройку организма;
  • улучшают кровообращение

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Также есть специальные комплексы упражнений для укрепления и улучшения эластичных свойств мышц, участвующих в родах. Такие упражнения должен определить ваш врач с учетом вашего состояния здоровья и триместра. К тому же, дородовая гимнастика помогает психологически и физически подготовиться женщине к рождению ребенка.

Физические упражнения и прогулки активизируют плацентарный кровоток, насыщая кровь кислородом, нормализует тонус и активность плода, улучшают обменные процессы и обеспечивают нормальный рост и развитие плода.

Во время беременности у женщин может увеличиваться вес сверх нормы. Это может стать причиной диабета и сопутствующих состояний у плода (например, диабетическая фетопатия).

Физическая активность во время беременности
Физическая активность во время беременности
pinterest

Если вы хорошо себя чувствуете, то можно придерживаться привычной для вас физической нагрузки. Физические упражнения не повредят ребенку, наоборот - активный образ жизни снижает риски осложнений на поздних сроках беременности, подготовит организм к родам и поможет женщине быстро восстановить силы после рождения ребенка.

Однако стоит соблюдать правила безопасности:

  • НЕ изнуряйте себя. Физическая нагрузка должна быть умеренной. Упражнения не должны мешать вам вести разговор. Если возникла одышка и вам трудно говорить - стоит уменьшить нагрузки.
  • Если до беременности вы не занимались спортом, то не следует выбирать изнурительные и интенсивные тренировки. Начинайте тренировку с простых упражнений на 15 минут, постепенно увеличивая нагрузку до комфортного для вас уровня.
  • Обязательно сообщите вашему тренеру, что вы беременны. Лучше составить индивидуальный план тренировок.
  • Во время тренировки не забывайте о воде.
  • Не стоит тренироваться в жаркую погоду.
  • Избегайте упражнений с высоким риском падения: верховая езда, горные лыжи, сноуборд, и тому подобное.
  • Не стоит заниматься дайвингом и экстремальными видами спорта.

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Перед началом новых тренировок, увеличения нагрузки или в случае появления чувства дискомфорта во время выполнения упражнений, обязательно посоветуйтесь с вашим врачом.

Упражнения и гимнастика, под контролем врача, помогут женщинам не только держать себя в форме, но и сохранить здоровье своего малыша.

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Теги: беременность, физическая нагрузка, рекомендации МОЗ
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Источник: moz.gov.ua

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