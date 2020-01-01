Физическая активность во время беременности
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Во время беременности организм женщины перестраивается и получает двойную нагрузку. Например, масса матки возрастает более чем в 20 раз, а объем полости - в 500 Часть ложится на опорно-двигательный аппарат женщины: брюшной пресс, длинные мышцы спины, стопы и позвоночник. Почему стоит оставаться активными во время беременности и какую пользу для малыша приносят физические упражнения рассказали в МОЗ.
При малоподвижном образе жизни у беременной могут возникнуть такие осложнения, как склонность к артериальной гипотензии, слабость родовой деятельности. Именно поэтому, женщинам с отсутствием противопоказаний рекомендуется быть физически активными.
Качественная комплексная подготовка к родам будущей мамы должна содержать физическую нагрузку умеренной интенсивности.
Польза от физических упражнений:
- Уменьшают кислородную недостаточность в организме
- создают благоприятный эмоциональный фон;
- обеспечивают нормальную реакцию нервной системы на вызванную беременностью функциональную перестройку организма;
- улучшают кровообращение
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Также есть специальные комплексы упражнений для укрепления и улучшения эластичных свойств мышц, участвующих в родах. Такие упражнения должен определить ваш врач с учетом вашего состояния здоровья и триместра. К тому же, дородовая гимнастика помогает психологически и физически подготовиться женщине к рождению ребенка.
Физические упражнения и прогулки активизируют плацентарный кровоток, насыщая кровь кислородом, нормализует тонус и активность плода, улучшают обменные процессы и обеспечивают нормальный рост и развитие плода.
Во время беременности у женщин может увеличиваться вес сверх нормы. Это может стать причиной диабета и сопутствующих состояний у плода (например, диабетическая фетопатия).
Если вы хорошо себя чувствуете, то можно придерживаться привычной для вас физической нагрузки. Физические упражнения не повредят ребенку, наоборот - активный образ жизни снижает риски осложнений на поздних сроках беременности, подготовит организм к родам и поможет женщине быстро восстановить силы после рождения ребенка.
Однако стоит соблюдать правила безопасности:
- НЕ изнуряйте себя. Физическая нагрузка должна быть умеренной. Упражнения не должны мешать вам вести разговор. Если возникла одышка и вам трудно говорить - стоит уменьшить нагрузки.
- Если до беременности вы не занимались спортом, то не следует выбирать изнурительные и интенсивные тренировки. Начинайте тренировку с простых упражнений на 15 минут, постепенно увеличивая нагрузку до комфортного для вас уровня.
- Обязательно сообщите вашему тренеру, что вы беременны. Лучше составить индивидуальный план тренировок.
- Во время тренировки не забывайте о воде.
- Не стоит тренироваться в жаркую погоду.
- Избегайте упражнений с высоким риском падения: верховая езда, горные лыжи, сноуборд, и тому подобное.
- Не стоит заниматься дайвингом и экстремальными видами спорта.
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Перед началом новых тренировок, увеличения нагрузки или в случае появления чувства дискомфорта во время выполнения упражнений, обязательно посоветуйтесь с вашим врачом.
Упражнения и гимнастика, под контролем врача, помогут женщинам не только держать себя в форме, но и сохранить здоровье своего малыша.
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