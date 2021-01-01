Многих людей укачивает в транспорте, что создает настоящее неудобство. Решили разобраться, как с этим бороться доступными методами.

Почему нас укачивает и как с этим справиться? pinterest.com

Все дело в вестибулярном аппарате, который является частью центральной нервной системы и позволяет человеку адекватно оценивать свое положение в пространстве. Когда вестибулярный аппарат чрезмерно активно стимулируется и человек не может найти точку опоры, т.е. всю дорогу потрясывает, а перед глазами быстро мелькают деревья, в мозгу запускается целый ряд реакций, в том числе - и рвотный рефлекс. Так и происходит полноценное укачивание в транспорте. Считается, что организм можно натренировать.

Но если на это нет ни времени, ни желания – собрали для вас несколько лайфхаков, которые должны помочь избежать тошноты.

Выбирайте места в салоне поближе к водителю. Если в автобусе есть не только нормально расположенные кресла, а и такие, в которых придется сидеть спиной к движению, выбирайте только привычно расположенные кресла. Ваше тело должно находиться в максимально знакомых для него условиях.

В дорогу не стоит отправляться ни голодными, ни сразу после еды. Постарайтесь поесть за 2-3 часа до выезда. Избегайте жирной, жареной и тяжелой пищи.

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Почему нас укачивает и как с этим справиться? pinterest.com

В пути и даже перед выездом не стоит пить кофе с молоком. Во-первых, сам по себе кофе раздражает слизистую желудка, что провоцирует тошноту. Во-вторых, молоко и другие молочные продукты ведут себя непредсказуемо и могут провоцировать расстройство желудка.

Откажитесь от раздражающих нервную систему действий: чтение, игры, просмотр фильмов. Можно послушать музыку. Важно не сосредотачивать взгляд на мелких, быстро движущихся предметах выровняет ситуацию.

Обеспечьте себе доступ к чистому, свежему воздуху. Духота - лучший друг тошноты и рвоты, поэтому откройте окно или люк, который над проходом, включите кондиционер.

Подкатывающую тошноту можно перебить вкусом мятной жвачки или конфеты. А вот сладкий вкус не подойдет. Можете попробовать подержать под языком и дольку лимона и даже - соленые огурцы. Вкус соленых огурцов перебивает рвотные рефлексы.

Ася Николаенко

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