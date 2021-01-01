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Победительница «Холостяка 8» сыграла свадьбу в Грузии

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Иванна Гончарук похвасталась свадебными кадрами.
Победительница «Холостяка 8» сыграла свадьбу в Грузии
Победительница «Холостяка 8» сыграла свадьбу в Грузии
instagram.com/ivannahoncharuk

Победительница восьмого сезона проекта «Холостяк» Иванна Гончарук сообщила подписчикам о переменах в личной жизни. Бывшая избранница Рождена Ануса вышла замуж.

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На своей странице в Инстаграм девушка обнародовала несколько фотографий и видео со свадьбы с Павлом Забокрицким. Влюбленные поженились 18 июля в грузинском городе Сигнаги. Вместе с Иванной и ее возлюбленным свадьбу сыграли их близкие друзья.

Обе пары выбрали похожие наряды. Женихи позировали на фото в костюмах коричневого цвета, состоящего из рубашки с короткими рукавами и шортов. Невесты предстали перед камерой в белых платьях в пол с открытой спиной.

Победительница «Холостяка 8» вышла замуж
Победительница «Холостяка 8» вышла замуж
Скриншот из видео

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Теги: Иванна Гончарук, Холостяк, Рожден Ануси, свадьбы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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