Какие жирные продукты полезны для организма, а от каких нужно отказаться .

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Если вы хотите контролировать вес и всегда быть в отличной форме, то в вашем рационе обязательно должны быть жирные продукты.

Жиры – являются источником энергии для нашего здоровья. Они участвуют в строительстве клеток и выработке гормонов, а также влияют на хорошее усваивание полезных для организма веществ.

Но будьте осторожны, ведь есть жиры двух категорий: “хорошие“ и “плохие“.

Первые жиры можно встретить в цельных непереработанных продуктах. При их употреблении мы получаем долгое чувство сытости и красивое тело. К категории «плохие» относятся жиры рафинированные и переработанные. Такие жиры несут опасность нашему организму.

Удивительно, но эти 5 жирных продуктов помогают контролировать вес freepik.com расскажет о 5 самых полезных жирных продуктов, которые рекомендуется включить в свой рацион.

Авокадо

Авокадо не сильно распространений продукт в нашей потребительской корзине, и зря. Это уникальный плод в котором содержится 80 % полезных кислот и полиненасыщенных жиров. Авакадо снижает уровень вредного, и повышает уровень полезного холестерина. Он богат на калий, витамины К и В и клетчатку.

Удивительно, но эти 5 жирных продуктов помогают контролировать вес freepik.com

Орехи

Грецкие и миндальные орехи помогают справиться с голодом и на долго усмиряют аппетит. Орехи – идеальный продукт для перекуса. С помощью орехов, вы сможете избежать ожирения, сердечно-сосудистого заболевания и диабета.

Удивительно, но эти 5 жирных продуктов помогают контролировать вес freepik.com

Лосось

Тунец, скумбрия, лосось – самые популярные продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров. К примеру, лосось богат омега-3 жирными кислотами — веществом, уменьшающим воспаления и способствующим борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все виды лососевых полезны для пищеварения, также они влияют на здоровье волос, кожи и ногтей.

Удивительно, но эти 5 жирных продуктов помогают контролировать вес freepik.com

Растительные масла

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В известной средиземноморской диете неспроста главный продукт – оливковое масло. В нем содержатся полезные жиры, мощные антиоксиданты, витамины Е и К. Вещества, содержащиеся в растительных маслах, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови. Есть еще кокосовое масло, правда, его редко можно встретить на полках в супермаркетах, но, если постараться, найти можно. Это масло — источник полезных жиров, его свойства улучшают метаболизм.

Удивительно, но эти 5 жирных продуктов помогают контролировать вес freepik.com

Яйца

Яйца — самый доступный и питательный продукт для завтрака, и не только, который богат на высокое содержание белка и протеина. Кстати, яйца как раз и добавляют нашему организму «хорошие» жиры, а уровень «плохих» понижает.

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