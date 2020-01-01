Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кофе без кофеина: польза и вред

Комментариев: 0
Узнайте, как кофе без кофеина влияет на организм.
Кофе без кофеина: польза и вред
Кофе без кофеина: польза и вред
Pinterest

Читай также: Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога

Многие не могут представить свой день без кофе. Что делать , если рекомендуется исключить любимый напиток из своего рациона? Тогда сразу вспоминается кофе без кофеина, но полезен ли он?  Эндокринолог Катерина  Григорьева рассказала, что следует знать о кофе без кофеина.

Эндикринолог отметила, что это не особый сорт кофе, для его приготовления берут обычные кофейные зёрна и удаляют кофеин. Аромат и вкус остаётся, но нет стимулирующего и бодрящего эффекта, как у натурального

Но вот как убирают кофеин из зёрен, это важный момент 

Используют 4 способа экстракции:

  • с помощью растворителя дихлорметана
  • с помощью растворителя этилацетата
  • угольный метод
  • с помощью СО2

Кофе без кофеина: польза и вред
Кофе без кофеина: польза и вред
pinterest

Дихлорметан - с ним могут быть нюансы, это потенциальный токсин и канцероген😱
Я бы не рассматривала вариант декафа, полученного с его помощью. Проблема в том, что не все производители пишут на этикетках, какой метод экстракции используют.
Если не указан способ обработки или написано «природный способ»- значит кофеин удаляли с помощью растворителей🧐

Этилацетат - относительно безвредный растворитель, по сути эфир уксусной кислоты.

Угольный метод (SWP) - безопасная технология с помощью активированного угля. Для получения органического декафа используют только ее.

Обработка углекислым газом - тоже безвредная процедура, которая убирает только кофеин, оставляя вкус и аромат.⠀

Читай также: Что вредит эндокринной системе

Но без иллюзий, декаф в любом случае будет не таким ароматным и вкусным, как натуральный кофе, ведь в процессе обработки повреждаются многие ароматические соединения. И поджаривают его сильнее, поэтому может чувствоваться горечь и кислый вкус, особенно если в составе есть Робуста.

Кофе без кофеина: польза и вред
Кофе без кофеина: польза и вред
pinterest

Поэтому стоит выбирать 100% арабику или кофе с минимальным количеством робусты.

Плюсы:

  • нет побочных эффектов кофеина: головная боль, подъем АД, тахикардия и пр
  • сохраняются полезные вещества: антиоксиданты, марганец, магний, калий
  • не вызывает бессонницу

Минусы:

  • не даёт бодрости и энергии
  • может вызывать изжогу, кислотный рефлюкс
  • содержит те же антинутриенты, что и натуральный кофе, поэтому не стоит им увлекаться)

Ранее мы писали, зачем организму витамин D.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: эндокринолог, кофе без кофеина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь