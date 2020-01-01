Узнайте, как кофе без кофеина влияет на организм.

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Многие не могут представить свой день без кофе. Что делать , если рекомендуется исключить любимый напиток из своего рациона? Тогда сразу вспоминается кофе без кофеина, но полезен ли он? Эндокринолог Катерина Григорьева рассказала, что следует знать о кофе без кофеина.

Эндикринолог отметила, что это не особый сорт кофе, для его приготовления берут обычные кофейные зёрна и удаляют кофеин. Аромат и вкус остаётся, но нет стимулирующего и бодрящего эффекта, как у натурального

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Но вот как убирают кофеин из зёрен, это важный момент



Используют 4 способа экстракции:

с помощью растворителя дихлорметана

с помощью растворителя этилацетата

угольный метод

с помощью СО2

Кофе без кофеина: польза и вред pinterest

Дихлорметан

Этилацетат

гольный метод (SWP

Обработка углекислым газом

- с ним могут быть нюансы, это потенциальный токсин и канцероген😱Я бы не рассматривала вариант декафа, полученного с его помощью. Проблема в том, что не все производители пишут на этикетках, какой метод экстракции используют.Если не указан способ обработки или написано «природный способ»- значит кофеин удаляли с помощью растворителей🧐- относительно безвредный растворитель, по сути эфир уксусной кислоты.) - безопасная технология с помощью активированного угля. Для получения органического декафа используют только ее.- тоже безвредная процедура, которая убирает только кофеин, оставляя вкус и аромат.⠀

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Но без иллюзий, декаф в любом случае будет не таким ароматным и вкусным, как натуральный кофе, ведь в процессе обработки повреждаются многие ароматические соединения. И поджаривают его сильнее, поэтому может чувствоваться горечь и кислый вкус, особенно если в составе есть Робуста.



Кофе без кофеина: польза и вред pinterest

нет побочных эффектов кофеина: головная боль, подъем АД, тахикардия и пр

сохраняются полезные вещества: антиоксиданты, марганец, магний, калий

не вызывает бессонницу

Поэтому стоит выбирать 100% арабику или кофе с минимальным количеством робусты.Плюсы:

Минусы:

не даёт бодрости и энергии

может вызывать изжогу, кислотный рефлюкс

содержит те же антинутриенты, что и натуральный кофе, поэтому не стоит им увлекаться)

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