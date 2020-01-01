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Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога

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Узнайте, какие бывают виды обмороков и чем они опасны.
Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога
Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога
Depositphotos.com

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Обморок или по-научному синкоп – это внезапная и временная потеря сознания. Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Intsgram рассказал, что следует знать об обмороках и когда это опасно. 

Кардиолог отметила, что проблема очень распространена: около 50% населения хотя бы раз испытывали утрату сознания.  Обморок можно романтично называть синкопальным состоянием, от музыкального термина “sincopa“: смещение акцента с сильной доли такта на слабую.  Пика заболеваемости два - 20 и 65 лет. Чем больше возраст дебюта, тем выше вероятность прогностически неблагоприятного варианта синкопе.⠀

Основные характеристики утраты сознания в результате обморока (важно!):

  • внезапность
  • кратковременность
  • полная спонтанная обратимость

Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога
Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога
Depositphotos.com

Существуют истинные обмороки и состояния, имитирующие таковые, например:⠀

  • эпилепсия
  • психогенный псевдообморок (когда пациент падает на людях, картинно и аккуратно, чтобы не доставить себе неприятностей)
  • инсульт или транзиторная ишемическая атака
  • гипогликемия (снижение сахара крови)

Так или иначе обморок всегда возникает в результате гипоперфузии головного мозга, т.е. недостаточного притока крови к нему.

А вот по механизму обморок может быть⠀

  • вазодепрессорным (падение давления)
  • кардиоингибиторным (урежение ЧСС, асистолия)
  • смешанным

Все обмороки можно разделить на три большие группы:

Рефлекторные (простые) обмороки. Достаточно благоприятны в прогностическим плане, продолжительность жизни практически не отличается от общепопуляционной. Делятся на:⠀

  • вазовагальные (длительное стояние, духота, страх, боль)
  • ситуационные (мочеиспускание, дефекация, кашель, смех)
  • синдром каротидного синуса
  • неклассические формы

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Ортостатические (при перемене положения тела из горизонтального в вертикальное, кровотечение, диарея, рвота, заболевания нервной системы, сахарный диабет, постпрандиальные синкопы - после еды)

Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога
Что нужно знать об обмороках: рекомендации кардиолога
Depositphotos.com

Сердечные. Самые опасные, продолжительность жизни таких пациентов снижена.⠀

  • при нарушениях функции сердца (аритмии с редкой ЧСС или, наоборот, частой ЧСС)
  • нарушениях структуры сердца (гипертрофическая кардиомиопатия, аортальный стеноз, миксома или тромб предсердия)
  • кардиопульмональные (ТЭЛА, лёгочная гипертензия)

Если у вас случается обмороки, то необходимо обратиться к кардиологу!

Ранее мы писали, что вредит эндокринной системе. 

 

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Теги: обморок, кардиолог
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